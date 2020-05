Sportvelden in Soest worden grondig aangepakt

Na jarenlange discussies over de sportvelden in Soest, ging op 25 mei de eerste schop de grond in. Sommige velden aan de Bosstraat krijgen kunstgras, andere worden opnieuw ingezaaid.

Veld afstaan

“Na jaren van overleg is het mooi dat er nu iets gebeurt”, zegt voorzitter Ries de Jong van SO Soest. “Wij zijn blij met het kunstgrasveld”, zegt voorzitter Anthony Klarenbeek van vv SEC. Met name vanwege de continuïteit van de planning en de uitstraling.”

SEC zag het aantal leden de afgelopen jaren teruglopen. Daarop besloot de gemeente dat de club één veld aan de hockeyclub moest afstaan. Klarenbeek: “Maar wij krijgen er nu wel een mooi kunstgrasveld voor terug. En gelukkig stijgt ook het ledenaantal van vv SEC weer.”

Veld delen

In de nieuwe situatie delen de twee voetbalclubs een veld. Er is alleen nog één hobbel te nemen want beide clubs willen op dinsdag- en donderdagavond trainen. “Als ons ledenaantal verder stijgt moeten wij het veld gaan delen. Daar moeten wij dus nog afspraken over maken”, zegt Klarenbeek. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook dat wel goed komt.”

Faciliteiten delen

Het delen van sportvelden was in Soest jarenlang een heet hangijzer. “Iedereen probeerde maar zo lang mogelijk alles voor zichzelf te houden”, stelt wethouder Harrie Dijkhuizen. “Ik denk dat het belangrijk is om meer samen te gaan. Je moet ervoor kiezen om samen te werken en op hoogtijdagen van elkaars faciliteiten gebruik te maken. Ik ben heel blij dat wij eruit zijn gekomen.”

Nog in 2020 pakt de gemeente ook het parkeerprobleem bij de sportvelden in Soest aan. Daarvoor wilde Soest eerst een groenstrook kappen maar dat hielden de sportclubs tegen. De gemeente kijkt nu of er een andere oplossing te vinden is.

