Kunstgras bij NEO Borne trekt aandacht van Arsenal

Het zou zomaar kunnen dat het hybride kunstgrasveld van rksv NEO Borne een trekpleister wordt voor topclubs. Vorige week stond WFC Arsenal namelijk al op de stoep.

En volgens Ben Demmer van de gemeente is het heel goed mogelijk dat er meer clubs volgen. “Het is best wel bijzonder wat hier bij NEO Borne ligt.”

Open structuur

Het kunstgras ligt bij NEO alleen in het doelgebied, het meest kwetsbare deel van het veld. “Dat is niet nieuw maar de structuur van de mat is anders”, legt Demmer uit.

“Deze is meer open dan bij andere matten die er nu op de markt zijn. Hierdoor kan het natuurgras dat op de mat wordt ingezaaid, beter wortelen.”

Gaatjes in de mat

Hij laat de grasmat van dichtbij zien zodat de honderden gaatjes tussen het stiksel van de mat duidelijk zichtbaar zijn. “De worteling zorgt niet alleen voor een stevigere en veilige ondergrond maar het gras is ook beter bestand tegen droogte.”

150 uren langer mee

Het veld bij NEO zou 150 wedstrijdenuren langer mee moeten gaan dan een gewoon veld. “Wij hoeven nu dus niet te investeren in een heel kunstgrasveld. Maar je houdt zo wel een natuurproduct waarop je langer kunt doorspelen.”

Het bijzondere is dat de mat in Borne samen met de fabrikant is ontwikkeld. “Wij hebben speciaal om deze mat gevraagd. De leverancier wilde die wel voor ons ontwikkelen en nu ligt hij hier”, zegt Demmer trots.

Stukje erkenning

Hij was onder de indruk van de interesse van een gerenommeerde topclub zoals Arsenal. “En dat terwijl het veld nog maar net is aangelegd. Zij hebben in hun veld sensoren die het vocht in de gaten houden.”

“Wij zijn wat dat betreft wel wat simpeler, maar ik zie het wel als een stukje erkenning. En inderdaad, wie weet volgen er wel meer clubs, wij wachten het wel af”, besluit Demmer.

