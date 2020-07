Sc Loppersum heeft Rolls Royce onder kunstgrasvelden

Sc Loppersum heeft een nieuw kunstgrasveld. “Het is de ‘Rolls Royce’ onder de kunstgrasvelden”, zo vertelt de aannemer steeds. Dus dat houden we er maar in”, zegt voorzitter Sander Eisinga.

De club in Loppersum had ook echt een nieuw veld nodig. De club had eerst eigenlijk niets maar nu is het fantastisch.

Groene korrels bij Sc Loppersum

De infill van het veld bestaat uit groene korrels. Dus niet uit de beruchte zwarte korrels die al dan niet kankerverwekkend zouden zijn. “Het voelt fantastisch en zo ziet het er ook uit. De jongens van Sc Loppersum die er voor het eerst op hebben gespeeld zijn ook lyrisch”, vertelt Eisinga.

We gaan er enorm op vooruit

Sc Loppersum gaat er met z’n nieuwe veld enorm op vooruit en dat was ook echt nodig. “Kijk maar naar ons hoofdveld. Dat is ingezaaid en bewerkt maar ziet er nog altijd niet geweldig uit. Onze velden zijn zeg maar ‘niet de beste in de regio’. En dan druk ik me voorzichtig uit”, aldus Eisinga.

Minder schaafblessures

“Onze oude(re) kunstgrasvelden leveren nogal eens wat schaafplekken op. Die ellende zou nu tot het verleden moeten behoren. Maar of je die nou echt niet meer krijgt, durf ik niet te zeggen”, zegt Eisinga. “Maar het aantal blessures bij Sc Loppersum zou wel duidelijk veel minder moeten zijn.”

Blij met het veld

“Maar los daarvan”, zegt Eisinga, “is het altijd kunnen voetballen op een mooi vlak veld toch wel heel prettig. We zijn echt blij met het veld en de extra faciliteiten want we hebben nu ook een extra verlicht veld.”

