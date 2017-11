Oude korrels eruit, nieuwe erin. Zo simpel is het toch?

Na korrelgate worden in Geldrop-Mierlo alle kunstgrasvelden vernieuwd, als eerste bij vv Mifano in Mierlo. Maar waarom een heel veld vervangen als je alleen van die korrels af wilt?

“Het is niet genoeg om de de oude korrels eruit te halen en te vervangen door nieuwe. Bij iedere korrel hoort een andere combinatie van ondergrond, tussenlaag en sprietlengte.”

Synthetisch rubber

De gemeente gaat alle kunstgrasvelden vervangen. Bij het veld van voetbalclub Mifano zullen TPE-korrels worden gebruikt. Geen rubberkorrels meer maar synthetisch rubber en zonder zink.

Zand en korrels

Wel schadelijk, niet schadelijk, gevaarlijk of niet, de gemeente ziet voldoende reden om alle velden te vervangen. Het nieuwe hoofdveld bij Mifano ligt er inmiddels. “Er moeten alleen nog zand en nieuwe korrels ingestrooid worden”, zegt Van Dijk, hoofdopzichter van de gemeente Geldrop-Mierlo.

TPE scoort beter

Volgens de gemeente waren kurkkorrels ook een optie geweest. Toch scoorde TPE beter op het gebied van weersinvloeden, intensief gebruik en veroudering. Daarom is TPE op de langere termijn goedkoper. Ook alle voetbalvelden in Geldrop krijgen deze kunststofkorrels.

Zes velden

Na het speelveld van Mifano volgt dit jaar nog het Cruyff Court in Geldrop. In 2018 en 2019 zijn de velden van vv Geldrop en sv Braakhuizen aan de beurt. In totaal worden er zes velden aangepakt. “Mifano heeft genoeg velden om de competitie door te laten gaan maar in Geldrop kan dat niet. Die velden worden daarom buiten het voetbalseizoen vervangen.”

Het vervangen van een veld duurt twee weken. Daarna moet het veld worden gekeurd dus in totaal zit een voetbalclub ongeveer een maand zonder veld.

Sprieten overeind

In Mierlo wordt de laatste hand gelegd aan het terrein. Van Dijk: “Het zand dat er nu in wordt geveegd, zorgt er voor dat de sprieten overeind blijven staan. Als het weer zo blijft, dan duurt het niet lang meer voor het veld klaar is. Als er veel regen komt duurt het wat langer.”

