Non-infill kunstgrasvelden in Meierijstad weer opgerold

Het experiment met een non-infill veld bij voetbalclub Oss ’20 was geen succes. Maar ook de 1,2 miljoen euro kostende proef met non-infill kunstgrasvelden in Meierijstad is nu mislukt.

Spelers van sv Avanti ’31 en WEC in Wijbosch moesten twee jaar lang afzien op hun non-infill proefvelden. Maar de gemeente Meierijstad ruilt beide velden nu in voor nieuwe.

Antwoord op korrelgate

De revolutionaire sportvelden in Schijndel en Wijbosch bleken geen succes. “Het heeft lang geduurd maar de gemeente gaat het eindelijk oplossen”, reageert voorzitter Jack Brus van Avanti ’31.

De twee velden hadden geen infill van rubber of kurk. Het was een antwoord van kunstgrasproducenten op alle ophef rondom korrelgate. Het zou dé oplossing moeten zijn voor sportclubs. Maar dat pakte anders uit.

Een club in Berlijn was destijds goed te spreken over dit nieuwe veldtype. Daarom durfde Meierijstad het experiment wel aan. Ook de velden kregen ook een goedkeuring op basis van de kwaliteitseisen van KNVB en NOC*NSF.

Bleef echt tobben

Meierijstad trok voor de twee non-infill kunstgrasvelden 5,5 ton uit. Maar de jubelstemming verdween al heel snel. Voetballers klaagden over de gladheid en waren bang voor blessures. Selectiespelers weigerden zelfs om op het veld te trainen of wedstrijden te spelen. De leverancier deed meerdere pogingen om de gladheid te bestrijden maar zonder succes.

“Wij hebben veel wedstrijden moeten afgelasten”, zegt Brus. “En WEC nog veel vaker want zij hebben veel minder velden dan wij. Toen wij op deze nieuwe velden speelden was het echt tobben.” Brus neemt Meierijstad niets kwalijk. “De gemeente deed er alles aan om de velden goed te krijgen. Maar het veld bleef spekglad als het vochtig was.”

Biologisch afbreekbare infill

Meierijstad schaft nu voor zo’n zes ton twee nieuwe kunstgrasvelden aan met biologisch afbreekbare infill. De gemeente denkt dat een claim bij de leverancier juridisch niet haalbaar is. Het gemeentebestuur van Oss probeert nog wel om de kosten op de aannemer te verhalen.

Meierijstad koos voor een schikking. Van de kosten voor de oude én nieuwe velden samen neemt Meierijstad 8,6 ton voor haar rekening. De aannemer betaalt ruim 3,7 ton. Dit voorstel staat op 25 juni in de agenda van de gemeenteraad. Als deze akkoord gaat krijgen Avanti en WEC nog in juli hun nieuwe velden.

