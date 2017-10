Hockeyclub Baarle heeft nog steeds geen eigen veld

Hockeyclub Baarle is over de aanleg van een hockeyveld, nog volop in onderhandeling met de gebruikers van sportpark Boschoven. Maar overleg met vv Gloria-UC en TC Baarle vergt meer tijd dan gehoopt.

gemeente Baarle-Nassau Sportwethouder Jan van Cranenbroek van demaakte onlangs bekend dat de datum van 1 november niet gehaald wordt.

Zoektocht naar een thuisbasis

Op die datum staat namelijk de eerst volgende raadsvergadering op de agenda. De wethouder had gehoopt dat er dan meer bekend zou zijn over de toekomstige thuisbasis van de hockeyclub. Hockeyclub Baarle is al geruime tijd op zoek naar een eigen stek.

Grootste wens Hockeyclub Baarle

De club heeft nu ruim 100 leden en kwam in maart 2017 voor een protestactie naar het gemeentehuis. De spelers en het bestuur wilden daar hun grootste wens, een eigen onderkomen, kracht bij te zetten. Hockeyclub Baarle speelt nu noodgedwongen nog in Tilburg en snakt naar een eigen veld.

Twee locaties bekijken

Een oplossing zit in de pen, maar het is volgens wethouder Van Cranenbroek toch nog even wachten. Er worden twee mogelijke locaties voor een veld uitgewerkt. Verder liet de wethouder onlangs aan de gemeenteraad weten, dat het aan de hockeyclub is om met de andere clubs afspraken te maken over medegebruik van was-, kleed- en kantineruimte.

Daar lijkt nu een hobbel te zitten want zowel de voetbal- als de tennisclub zouden daar moeite mee hebben. Naar verluidt praat Hockeyclub Baarle nu ook met sporthotel Bruurs voor het gebruik van faciliteiten.

Clubs hebben meer tijd nodig

“De voetbal- en de tennisclub hebben meer tijd nodig om de varianten te bekijken”, aldus Van Cranenbroek. Maar mogelijk wordt bespreking van het onderkomen van Hockeyclub Baarle op 13 december in de gemeenteraad besproken.

