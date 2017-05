Schaerweijde laat drie nieuwe watervelden aanleggen

Terwijl de media over elkaar heen buitelen over het gebruik van kunstgras in de eredivisie voetbal, legt Schaerweijde drie nieuwe watervelden aan. Veld 1 wordt gerenoveerd en de zandvelden 2 en 3 worden omgebouwd tot watervelden. De operatie zal naar verwachting begin augustus zijn voltooid.

De trainings- en wedstrijdfaciliteiten van de club worden veel beter. Bovendien wordt het voor topteams aantrekkelijker om zich op Schaerweijde voor te bereiden op interlands en toernooien.

Nieuw type dempende onderlaag

De nieuwe velden bevatten alle eigenschappen zoals voor tophockey mogen worden verwacht. De velden krijgen een dempende EcoCept onderlaag. Deze is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled kunstgras, in combinatie met speciale rubberkorrels. Twee van de drie velden krijgen zo’n EcoCept onderbouw. Dit type onderlaag wordt nu voor het eerst aangebracht onder de velden van Schaerweijde.

Comfortabeler en sneller

Ton Raaphorst van Greenfields: “Op Schaerweijde ontwikkelen wij dus het bestaande TX hockeyveld door. De nieuwe velden zullen nog comfortabeler en sneller zijn. En door het toepassen van een nieuwe vezelstructuur wordt het waterbergend vermogen van de velden groter. Voor dit complex is gekozen voor de aanleg van groene speelvelden met blauwe uitloopstroken. Tevens krijgt het complex rondom nieuw hekwerk.

Wagener Stadion

Het TX Elite kunstgras is speciaal ontwikkeld voor wedstrijden op topniveau. Dit veldtype zal deze zomer door CSC ook in het Wagener Stadion in Amstelveen worden aangelegd. In augustus kunnen de Europa Cup Hockey 2017 wedstrijden erop gespeeld worden. Het veld is een doorontwikkeling van het veld dat tijdens de WK Hockey 2014 in Den Haag gebruikt werd.

Renovatie start half juni

De drie bestaande kunstgras hockeyvelden van Schaerweijde in Zeist zullen worden omgebouwd naar Greenfields TX Elite velden. De start van deze operatie staat nu gepland op half juni en begin augustus moet de klus erop zitten. Op 1 september as. zullen de nieuwe velden officieel in gebruik worden genomen.

