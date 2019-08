Mist UEFA de meest recente techniek in kunstgrasland?

FC Twente vindt de handelwijze van de UEFA rond de keuring van de kunstgrasvelden van Sc Enschede, onnodig bureaucratisch. “Missen zij bij de UEFA nou de kennis over de meest recente techniek in kunstgrasland?”

sv Vosta FC Twente wist hierover, ondanks meerdere pogingen, geen contact te krijgen met de UEFA. De wedstrijd tussen de FC Twente vrouwen en Górnik Leczna is daarom gespeeld bij

Niets aan de hand

Het nieuwe kunstgrasveld van sc Twente is op het laatste moment afgekeurd. De belijning van het veld is namelijk van een ander soort kunstgras gemaakt dan het veld zelf.

“Dat is verbazingwekkend”, zegt Hans Siers van FC Twente. “Met het veld is niets aan de hand en het is volkomen veilig. Ik durf te stellen dat dit kunstgrasveld een van de modernste velden in Nederland is en aan alle eisen voldoet.”

Kan er geen chocola van maken

Maar de UEFA keurde het veld toch af vanwege de belijning. In een brief laat de organisatie weten “dat de toegepaste vezels aantoonbaar identiek zijn aan de veldvezels. De vezels zijn volgens het quality manual, ook voor vergelijkbare systemen gekeurd. Maar zij zijn niet specifiek getest voor deze variant.”

Hans Siers, interim-voorzitter FC Twente Vrouwen, kan er geen chocola van maken. “Het lijkt erop dat ze bij de UEFA de meest recente techniek in kunstgrasland nog niet kennen. Dat is de enige logische verklaring die ik zo gauw kan bedenken als ik dit lees.”

25.000 euro extra

Maar de gevolgen van de afwijzing zijn niet mals. “Want omdat wij niet op het kunstgras van sc Enschede mochten spelen, moesten wij naar de velden van Vosta uitwijken. “Dat was een behoorlijke toer die net lukte dankzij de inzet van de vrijwilligers van Vosta. Maar alles bij elkaar koste dit grapje ons 25.000 euro extra”, zo besluit Siers.

Follow @Allesportzaken