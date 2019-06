Kurkvelden voor Avanti ’31 Schijndel en WEC Wijbosch

Het kunstgrasdrama bij vv Avanti ’31 in Schijndel en WEC in Wijbosch lijkt eindelijk opgelost. Althans, nadat vervanging van de huidige door innovatieve kurkvelden is afgrond.

Het college heeft de gemeenteraad laten weten dat het probleem opgelost is. De aannemer bouwt de velden begin juli om naar nieuwe kurkvelden.

Gewone kurkvelden

De velden zullen volgens de gemeente Meierijstad te vergelijken zijn met gewone ‘kurkvelden’. Het werk aan de velden duurt maximaal twee weken en de clubs kunnen er direct na de oplevering op spelen. De kosten komen voor rekening van de leverancier en de aannemer van de velden.

Meierijstad liet de kunstgrasvelden in de zomer van 2018 aanleggen. Het ging toen om een nieuw soort niet ingestrooid kunstgras. Tegen het instrooien met rubberkorrels bestond in het hele land inmiddels grote weerstand.

Weinig ervaring

Het gebruik van deze korrels zou slecht zijn voor de gezondheid van de spelers. Na diverse onderzoeken, waaronder van het RIVM, bleek daarvan geen sprake te zijn.

Van het type niet ingestrooid kunstgras werden in Schijndel en Wijbosch het tweede en derde veld van het land aangelegd. Er was dus nog weinig ervaring mee opgedaan.

Te glad bij nat weer

Al snel na de oplevering klaagden de spelers over de velden. Die klachten gingen vooral over de gladheid bij nat weer. Meerdere selectiespelers durfden er zelfs niet op te spelen uit angst voor blessures. Met aanpassingen zoals ander zand op de velden, werd die angst niet weggenomen. Daarom is onlangs besloten dat Avanti ’31 en WEC een nieuw type veld krijgen.

KNVB normen

“Deze velden met voldoen aan alle normen van KNVB en de FIFA”, zo benadrukt Meierijstad. “Voetbalclub Rhode uit Sint-Oedenrode deed met zo’n veld al ervaring op en is uitermate tevreden”, aldus Meierijstad.

De zogenoemde non-infillvelden zonder kurkmateriaal, worden wel verder ontwikkeld. Maar daar willen WEC en Avanti niet op wachten dus daarom is voor het nieuw type veld gekozen.

