Domo Sports Grass boos op Belgische Pro League

De Belgische Pro League liet in 2011 de toepassing van kunstgrasvelden toe. Acht jaar later komt de Raad van Bestuur van diezelfde Pro League met een verbod op kunstgrasvelden. Bij Domo Sports Grass geloven ze hun oren en ogen niet.

“We begrijpen de heisa niet want kunstgras staat onder toezicht van de FIFA. Dat moet elk seizoen weer aan de normen voldoen”, stelt Bart Buytaert van Domo Sports Grass.

Een sportveld in mei

Bij het vaststellen van de normen nam de FIFA als referentiepunt een natuurgrasveld in de maand mei. In die maand is een veld namelijk op z’n best. Hiervoor liet de wereldvoetbalbond meer dan 40 testen uitvoeren op bekende Europese stadionvelden.

De FIFA liet de interactie tussen speler en het veld, en van de bal en het veld meten. Balrol, balbots, shockabsorptie, torsie van de voet en knie, sliding-vriendelijkheid, alles werd beoordeeld.

Geen normen voor natuurgras

“Een veld zoals van STVV in Sint-Truiden voldoet jaar na jaar aan de FIFA-normen. En jaarlijks ondergaat het de FIFA-certificering door een geaccrediteerd sportlab van de Universiteit van Gent.”

Maar het is gek dat er voor natuurgras geen normen bestaan en dat velden jaarlijks ook niet worden gecertificeerd. Domo Sports Grass denkt dat de meeste natuurgrasvelden in de Belgische stadions niet aan het FIFA-referentieveld zouden voldoen.

Kunstgras is niet extra belastend

“In een artikel stelt Philippe Clement van HLN dat wedstrijden op kunstgras voor de pezen en gewrichten extra belastend zijn. Maar studies van de FIFA en onderzoeksinstituten hebben aangetoond dat het risico op blessures op kunstgras net zo groot is al op natuurgras.”

“Topclubs zoals FC Barcelona, Real Madrid en FC Bayern München dienen tot drie keer per jaar hun natuurgrasvelden te vervangen. Daar hebben ze fulltime onderhoudsploegen tot acht man voor in dienst. Dat is naar Belgische normen onbetaalbaar”, stelt Domo Sports Grass.

Follow @Allesportzaken