Speelt Eindhoven een spelletje met vv Nieuw Woensel?

In november 2018 bestaat vv Nieuw Woensel 50 jaar. De club smacht al jaren naar een kunstgrasveld maar voorlopig zit zo’n cadeau er niet in, als het aan de gemeente Eindhoven ligt.

Schroeiplekken door de zon en nauwelijks ingezaaide stroken waar gras hoort te groeien. Het hoofdveld van vv Nieuw Woensel ligt er belabberd bij.

Kunstgrasveld toegezegd

Bestuurslid Henk Magendans wordt er moedeloos van. “Drie jaar geleden zegde de gemeente Eindhoven toe om een kunstgrasveld aan te leggen. Daarvoor stelden wij ons vierde veld destijds al af aan buurman Unitas ’59. En sinds die tijd wachten wij al op stappen van de gemeente.”

Eindhoven investeert niet meer in kunstgras

“Volgens richtlijnen van de KNVB had de club in 2017 zo’n 800 leden”, stelt woordvoerder Martijn van Gessel namens de gemeente. “Het ledental van 2018 is nog niet beschikbaar maar de huidige veldcapaciteit van Nieuw Woensel zou voldoende moeten zijn.”

“En wanneer het ledental is gestegen kan de club velden elders in de stad gebruiken. De gemeente investeert daar niet meer in. Daarom is enige tijd geleden een fusie of samenwerking tussen Nieuw Woensel en Wodan verkend.”

Geen LED maar TL-buizen

Vv Nieuw Woensel mag pas weer vanaf 1 september, de dag voor de eerste bekerronde, op de velden trainen. “Hierdoor wordt niet alleen de selectie maar de hele club getroffen”, stelt Magendans. “Met het toegezegde kunstgrasveld hadden nu geen problemen gehad.”

Halverwege vorig seizoen belastte de club de velden volgens de gemeente te zwaar. Secretaris Huub Coersen: “Als wij hiermee zouden doorgaan zouden de poorten worden gesloten.”

Wishful thinking

“De gemeente zou een LED-lichtinstallatie rondom het hoofdveld plaatsen zodat wij langer konden trainen. Maar wij werden afgescheept met de oude masten van LEW met daarin een paar TL-buizen.” Eindhoven geeft aan nooit gezegd te hebben dat er direct LED-verlichting geplaatst zou worden.

In november bestaat vv Nieuw Woensel 50 jaar. “Het zou mooi zijn als wij een kunstgrasveld cadeau zou krijgen”, besluit Coersen hoopvol. Maar gezien de opstelling van de gemeente lijkt dit wishful thinking.

Follow @Allesportzaken