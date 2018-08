Zwolsche Boys en ZAC zijn blij met kunstgras, hun nieuwe kunstgrasvelden bevallen al direct heel goed. Zo goed zelfs, dat beide clubs hun eerste elftallen er op willen laten spelen.

Er kan in Zwolle eindelijk ook weer volop worden getraind. Vorig voetbalseizoen waren de natuurgrasvelden in november namelijk al dor en afgetrapt.

Geen geharrewar meer

Met de ingebruikname is voor beide clubs een einde gekomen aan een hoop geharrewar over de aanleg. ZAC claimde in 2017 al een nieuw veld maar kreeg van de gemeente Zwolle nul op het rekest.

De clubs moesten voor hun trainingen maar uitwijken naar andere clubs. Maar uiteindelijk werd er toch geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld.

“Wij hebben nu twee volwaardige trainingsvelden”, stelt ZAC-voorzitter Jan Dobben opgelucht. “Door de trainingen raakte ons veld 3 zwaar overbelast. Bovendien werden er ook wedstrijden op gespeeld. Wij moesten daarom trainingen uit het schema gooien maar dat hoeft nu niet meer.”

Vering in het veld

“Een grote vooruitgang”, vat voorzitter Hennie Kenkhuis van de Zwolsche Boys samen. “In het oude veld zat geen vering meer en die is nu weer helemaal terug.” De droogte van de afgelopen tijd heeft ook effect gehad op het kunstgras. “Naarmate het langer droog was, werd het veld stroever. Maar nu het wat gaat regenen, zal de mat weer vocht gaan opnemen.”

Reclameborden

Zwolsche Boys overweegt om het eerste elftal op het nieuwe veld te laten spelen. Jaren geleden is daarmee gestopt toen de kwaliteit van het kunstgras achteruit holde. Kenkhuis: “Wij buigen ons nu over wat praktische problemen zoals de reclameborden. Als wij dat budgettair goed kunnen oplossen gaan wij dit seizoen weer op kunstgras spelen.”

“Wij zijn blij met kunstgras en ZAC gaat erop trainen en spelen”, vertelt Dobben. “Als voetballiefhebber vind ik niets mooier dan natuurgras, maar tactisch bekeken zie ik alleen maar voordelen.”

Follow @Allesportzaken