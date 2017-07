Kunstgrasveld Oldambt geen 5, maar ruim 6 ton

De aanleg van een kunstgrasveld bij WVV zadelt de gemeente Oldambt met een fikse financiële tegenvaller op. De operatie kost de gemeente en de club maar liefst 120.000 euro meer dan begroot.

Oorspronkelijk had de gemeente voor het nieuwe veld van voetbalclub WVV in Winschoten zo’n vier ton uitgetrokken. Dat wordt nu plotseling zo’n 615.000 euro.

Nieuwe regelgeving

“In de aanbesteding was de laagste inschrijving voor de aanleg 495.000 euro”, stelt Kees Swagerman, wethouder van financiën. “Maar daar komt nu nieuwe regelgeving van de KNVB bij, o.a. over de rubberen korrels. Hierdoor lopen de meerkosten op tot 120.000 euro. Hiervan is 90.000 euro voor rekening van de gemeente en 30.000 euro voor de club.”

Een verhoging van deze omvang is wel vrij fors. Helemaal omdat het Dagblad van het Noorden nog geen twee maanden geleden wist te melden dat het kunstgrasveld aan alle wedstrijdeisen voldeed.

KNVB weet van niets

Patrick Balemans, adviseur accommodatiezaken bij de KNVB, is zich niet bewust van recente nieuwe regelgeving. Hij vermoedt dat een deel van de meerkosten betrekking heeft op het vervangen van de rubber infill door EPDM. Dat dit 120.000 euro duurder zou zijn, vond hij wel aan de hoge kant.

Uitstel

De gemeente Oldambt heeft besloten om de aanleg van het veld toch maar door te laten gaan. “Als wij de aanleg nu zouden uitstellen, dan zou dat betekenen dat er door WVV komend seizoen niet gevoetbald kan worden. En dat willen wij niet, dus gaan wij nu op zoek naar dekking voor dit bedrag.”

De voetbalvelden van vv Drieborg en vv Nieuweschans worden samen voor 100.000 euro opgeknapt. Dat werk kan volgens Swagerman wel binnen het budget worden uitgevoerd.

Follow @Allesportzaken