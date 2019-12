Skillspark helpt ontwikkeling 3D hockeyvaardigheden

Een waterveld speelt anders dan een met zand ingestrooid hockeyveld. Je kunt er slidings op maken, de bal stuitert er anders op en is veel vaker in de lucht. Op een Skillspark kunnen spelers juist deze 3D vaardigheden oefenen.

RSI Csign Het bedrijfontwikkelt infrastructuur voor hockeyvelden en stadions. Het bedacht samen methet Skillspark, een hockeyveld waar spelers hun techniek kunnen doorontwikkelen.

Ballen in de lucht

Bart van den Acker is video-analist bij hockeyclub Oranje-Rood in Eindhoven. Het moederbedrijf van Csign is één van de sponsoren van de club. Het bedrijf wilde voor de club iets nieuws doen met het kunstgras.

Oranje-Rood wilde sowieso de techniek van haar spelers verder ontwikkelen. De club en Csign bedachten daarom een mogelijkheid om meer te oefenen op het spelen van ballen in de lucht.

Eerste Skillspark

Daarvoor moest Csign kunstgras met een hoog-laag constructie bedenken en maken. Arnoud Fiolet, managing partner van RSI, diende bij de RVO met succes een aanvraag voor subsidie in.

Met die subsidie is het eerste Skillspark ontwikkeld. “Je kunt een veld modulair en zonder veel overlast binnen drie dagen aanleggen”, legt Fiolet uit. “Voor een Skillspark hoef je maar 5 centimeter af te graven. RSI levert en installeert de onderbouw, het kunstgras en het hekwerk om het veld.”

Jumbo talentenveld

Een hockeyclub bepaalt zelf de kleuren en het type omheining. Elk veld is modulair op te bouwen en te delen. Vaak zit er een klein speelveldje in, zodat de jonge spelers een wedstrijdje kunnen doen. “Het is dan wel educatief verantwoord, maar het moet ook aantrekkelijk zijn om te gebruiken”, zegt Fiolet.

Na Oranje-Rood meldde MHC Oss zich voor een Skillspark. Met de vernieuwing van het clubhuis wilde de club ook de buitenaccommodatie upgraden. De club wilde met het Skillspark meer aandacht besteden aan de jongste spelers.

Vele leuker trainen

MHC Oss traint nu hun stick- en bal- en spelvaardigheid op een veel leukere manier dan alleen met pylonen. De club koppelde hoofdsponsor Jumbo Bergen in Oss aan het veld. “De supermarkt is als het ware de exploitant van dit talentenveld.”

“Oudere spelers zie je niet vaak gebruik maken van het veld. Maar ga die oefeningen maar eens doen. Dan kun je echt nog een hoop nieuwe dingen leren”, zegt accommodatiebeheerder Anthony Boumans lachend.

