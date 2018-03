Sv Loosdrecht kiest bewust voor Pro-Gran rubber infill

De gemeenteraad van Wijdemeren is akkoord gegaan met een bijdrage voor, en financiering van, het tweede kunstgrasveld voor sv Loosdrecht. De club heeft bewust voor een Pro-Gran infill gekozen.

Medio maart is sv Loosdrecht gestart met het weghalen van het oude veld. En de contouren van het nieuwe kunstgrasveld, dat zal worden ingestrooid met Pro-Gran infill , zijn al zichtbaar.

Niet over eennachtsijs

Sv Loosdrecht is bij de keuze voor een infill niet over eennachtsijs gegaan. De club heeft met name gekeken naar de kosten in verhouding tot kwaliteit en veiligheid voor de spelers en de omgeving.

Als betaalbare alternatieven bleven een infill van kurk of met Pro-Gran over. Een kurk infill bleek 20.000 euro duurder dan SBR en Pro-gran zo’n 30.000 euro. De kosten van het jaarlijks onderhoud zouden bij een kurk infill ongeveer 2.500 per seizoen hoger uitvallen.

Pro-Gran infill

Het bestuur heeft ervoor gekozen het nieuwe veld, het eerste in Nederland, met Pro-Gran infill in te laten strooien. Pro-Gran is een rubbergranulaat met een coating van polyurethaan. Deze infill is een goed alternatief voor SBR. De club heeft bewust voor Pro-Gran gekozen omdat deze infill qua speleigenschappen het dichtst bij die van SBR komt.

Bijdrage gemeente

Het veld dat door CSC zal worden aangelegd, wordt het tweede kunstgrasveld van de club. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft besloten om bijna drie ton aan de aanleg van het veld bij te dragen. Tevens stelt de gemeente voor het onderhoud 8.000 euro per jaar beschikbaar.

Eerst de lichtmasten

Samen met Jan van de Meent van Loonbedrijf van de Meent is de uiteindelijk locatie van het nieuwe kunstgrasveld bepaald. De eerste klus is het plaatsen van de lichtmasten en het afgraven van het oude veld.

Op 24 maart jl. is door vrijwilligers het laatste stukje straatwerk verwijderd. Het streven is om het nieuwe veld voor de meivakantie speelklaar te hebben. Veld 1 wordt vanaf dat moment ook weer het hoofdveld van sv Loosdrecht.

Follow @Allesportzaken