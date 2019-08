Pijnacker-Nootdorp vervangt kunstgrasvelden eerder

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat de komende jaren flink investeren in de vervanging van sportvelden. Dat staat in het ‘Beheerplan Sportvelden 2020-2023’ dat de gemeenteraad in september aangeboden krijgt.

Sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker-Nootdorp krijgt drie nieuwe velden en vervangt een natuurgrasveld bij sv RKDEO. En sv Nootdorp krijgt een zogeheten wetra-veld als hoofdveld.

Geen 15 maar 12 jaar

Naast de aanleg van deze nieuwe velden, gaat Pijnacker-Nootdorp zes kunstgrasvelden eerder vervangen. Deze velden zijn in 2008 en 2009 aangelegd op De Groene Wijdte, in Nootdorp Centrum en in ‘s-Gravenhout.

“Bij de aanleg ging de gemeente uit van een levensduur van 15 jaar maar dat bleek niet realistisch. Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat een kunstgrasveld minder lang mee gaat. Daarom hebben wij de afschrijvingstermijn nu verkort naar 12 jaar”, vertelt sportwethouder Peter Hennevanger.

Vervanging veldverlichting

“De huidige kunstgrasvelden gaan er dus al in 2020 en 2021 uit. Dat gaan wij zoveel mogelijk in de zomermaanden doen zodat de overlast beperkt blijft”, stelt Hennevanger. “De gemeente gaat het onderhoud van de velden vervolgens duurzaam en efficiënt inrichten.

“Vanaf 1 januari 2020 gebruikt de gemeente namelijk geen chemische bestrijdingsmiddelen meer”, zegt Hennevanger: “En wij vervangen in de aankomende jaren ook stapsgewijs de huidige veldverlichting door LED-verlichting. Het is praktisch om dat in combinatie met de veldrenovaties te doen.”

Sportwethouder Hennevanger is blij met het plan zoals dat nu is opgesteld. “Wij willen de accommodaties tijdens de huidige collegeperiode weer helemaal op orde brengen. Zo komen we tegemoet aan een grote wens van de clubs”, besluit hij.

