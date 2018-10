Son wil nette verwerking oude kunstgrasvelden vv SBC

Vv SBC in Son krijgt drie nieuwe kunstgrasvelden, zonder kurkkorrels als infill. Wel bezorgt de nette verwerking van het oude kunstgras de gemeente nog de nodige hoofdbrekens.

De gemeenteraad van Son en Breugel trekt een miljoen euro uit voor de aanleg van drie kunstgrasvelden voor vv SBC. Dat is drie ton meer dan 10 jaar gelden werd geraamd.

Voetbalvelden met zand infill

De gemeente en SBC willen voor een duurzamer type veld kiezen, waar nauwelijks opvulmateriaal overheen moet. Voor het nieuwe veldtype is slechts een beperkte hoeveelheid zand nodig om het goed te kunnen bespelen. Spelers van SBC testten een vergelijkbaar veld in Meierijstad en waren daar tevreden over.

In september vroegen meerdere partijen in de gemeenteraad of vv SBC zelf niet aan de velden kon meebetalen. Bestuurslid Jasper van Zuuren maakte echter duidelijk dat dit tien jaar geleden niet is afgesproken.

De gemeenteraad nam genoegen met deze uitleg. Dat betekent dat SBC over twee maanden al op de nieuwe velden kan aantreden. De duur van de werkzaamheden is namelijk maar ongeveer één week per veld.

Oude velden netjes verwerken

Het gemeentebestuur zit wel in de maag met ‘nieuwe’ onthullingen van een TV-programma over de verwerking van oude kunstgrasvelden. De bedrijven die zich hier in Nederland mee bezig houden, zouden de milieuregels namelijk structureel overtreden en de oude velden soms in het buitenland dumpen.

Son is al met de aanbesteding voor de afvalverwerking gestart hoewel de gemeente formeel niet over de verwerking gaat. Son en Breugel dient er op papier alleen voor te zorgen dat het oude kunstgras netjes ter verwerking wordt aangeboden.

“Maar we kijken wel in hoeverre Son toch aanvullende eisen kan stellen”, stelt wethouder duurzaamheid Tom van den Nieuwenhuijzen. “Als Son en Breugel aan alle kanten met duurzaamheid bezig is, dan voelt het niet goed als de oude velden van vv SBC maar ergens op een hoop belanden.”

