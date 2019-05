Opslag van hemelwater onder kunstgrasvelden getest

Ook Waterschap De Dommel signaleert net als sportclubs steeds vaker wateroverlast en periodes van droogte. Met succes is de eerste test gedaan met de opslag van hemelwater onder kunstgrasvelden.

Waterschap De Dommel wil een steentje bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. De opslag van hemelwater en het hergebruik daarvan is een van de ontwikkeling op dit gebied.

Hoe werkt het

Hans Roelofs, adviseur bij Waterschap De Dommel: “Bij de aanleg wordt onder het hele veld een soort doorlatende ‘kratjes’ geplaatst. Daardoor ontstaat onder het veld een bassin waarin hemelwater kan worden opgeslagen. Dit bassin kan tot circa 800 m³ water bevatten.

In een pilot bij vv Rhode in St. Oedenrode wordt al water onder drie kunstgrasvelden opgeslagen. Deze velden op sportpark De Neul zijn aangelegd door aannemer TopGrass. De club gebruikt het opgevangen water om een natuurgrasveld via drainage te bewateren. Hiermee gaat vv Rhode verdroging van de bodem tegen.

Ombouwen hoeft niet duur te zijn

TopGrass legde de kunstgrasvelden vlak aan om bergingsverlies te beperken. Bij hevige neerslag blijft het infill materiaal daardoor op het kunstgras liggen. Het ombouwen van een kunstgrasveld kost, afhankelijk van de ondergrond, maar zo’n 1.500 euro. Deze ombouw kan het ‘verdrogend effect’ van 0,8 hectare kunstgrasveld teniet doen.

In Sint-Oedenrode is deze techniek inmiddels dus toegepast onder drie kunstgrasvelden. Maar er staan meer locaties op de planning. Door de club en de leden bij deze techniek te betrekken werkt waterschap De Dommel tevens aan bewustwording rondom klimaatverandering.

Opslag van hemelwater

Waterschap De Dommel werkt ook samen met andere sportparken. Zij proberen de parken door slimme opslag van hemelwater beter te wapenen tegen de gevolgen van extreme neerslag. De Dommel wil waar mogelijk water in de bodem geleiden en het drinkwaterverbruik voor beregening verminderen.

Het ontwerp voor een slim opslagsysteem bestaat eigenlijk uit een combinatie van oude en nieuwe technieken. Maar clubs hebben deze tot nu toe nog niet voor hun sportvelden toegepast.

