Let’s stick together in het HPTTC in Den Haag

Begin 2016 hebben de gemeente Den Haag en de hockeyclubs hdm, HGC en HCKZ, een plan gemaakt voor een High Performance Tophockey Trainings Centrum. De clubs gaan er samenwerken onder de naam Let’s stick together.

Voor de ontwikkeling van het HPTTC, met de naam ‘Let’s stick together’, heeft de gemeente Den Haag 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Optimale omgeving

Let’s stick together is bedoeld om het hockeyniveau in Den Haag weer op het hoogste niveau te brengen. Hiervoor gaan de topteams van de drie grote Haagse hockeyverenigingen in een optimale omgeving trainen. Het nieuwe trainingscentrum komt te liggen op de voormalige driving range van Golf Duinzicht, naast hdm.

Het clubhuis van Golf Duinzicht is op 1 januari door de stichting LST met gemeentelijke subsidie gekocht van tv Aeronauten. Golf Duinzicht verhuist per 1 februari naar Parc Duyngheest.

Al aan de slag

Sinds 8 januari is Antea al aan de slag om het hockeyveld met een nieuw bevloeiingssysteem aan te leggen. Dit systeem is de opvolger van de beregening via sproeiers. Het centrum moet een state-of-the art complex worden waarop (top)hockey in de regio Haaglanden op een hoger niveau kan worden gebracht door:

• samen te trainen en data te analyseren met behulp van sensoren en camerasystemen;

• wedstrijden vast te leggen, te analyseren en daarvan te leren;

• derden, zoals de KNHB, de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van het HPTTC

Hulp van vrijwilligers

De invulling van het HPTTC is nog voor het begin van het nieuwe hockeyseizoen rond. De drie clubs van Let’s stick together brengen samen hun kennis, ervaring en daadkracht in maar vragen ook de hulp van vrijwilligers op gebied van:

• sponsoring om de exploitatie van het HPTTC goed te maken;

• communicatie omdat alles begint en eindigt met een goede communicatie;

• technische zaken om de producten- en diensten van het HPTTC in te vullen en

• het bestuur omdat het huidige bestuur versterking nodig heeft.

