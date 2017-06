Krijgen de buitendorpen van Hoogeveen kunstgrasvelden?

Wel of geen kunstgras is in Hoogeveen geen issue. De gemeenteraad bespreekt medio juni of er kunstgrasvelden moeten worden aangelegd. Volgens vier voorzitters in de buitendorpen wel en graag snel. Voor hen breken er spannende tijden aan.

Kunstgras in de buitendorpen

“Onze leden zijn chagrijnig als zij ’s winters weer eens een aantal weken niet kunnen spelen”, stelt voorzitter Jan Blokzijl van vv Hollandscheveld. Op 14 juni as. spreekt de gemeenteraad over dit onderwerp. “Met nog één stem erbij, is er een meerderheid voor de aanleg van kunstgrasvelden in de buitendorpen.”

Jaloezie

Thieme Stevens van sv Hodo kijkt jaloers naar Hoogeveen waar al meerdere kunstgrasvelden liggen. “Wij kunnen daar altijd wel gaan trainen maar dat werkt in de praktijk niet.” Jan Blokzijl vv Hollandscheveld valt hem bij: “Dat is geen onwil maar het delen van deze velden lukt vaak niet. Dat is geen kwade opzet van de clubs daar, maar zo werkt het nu eenmaal.”

Klimaat verandert

Stevens: “Je merkt dat het klimaat verandert. Hoosbuien maken onze velden nu veel vaker onbespeelbaar. De afgelopen wintermaanden vielen er weer heel wat trainingen uit. “De spelers noch de ouders vinden dat leuk en wij vrezen dat zij op den duur voor een andere sport kiezen”, stelt Blokzijl. Stevens: “En je merkt een behoorlijk verschil. Clubs die lekker kunnen door trainen doen het na de winterstop veel beter.”

Dip na de winterstop

Blokzijl: “Wij hadden na de winterstop een dip. Je weet nooit zeker waar dat aan ligt maar minder trainen helpt in elk geval niet.” De vier voorzitters hopen op een kunstgrasveld per club maar een definitief besluit wordt pas eind juni genomen. “Natuurlijk willen wij velden ook delen, zoals met scholen”, zegt Blokzijl. ‘Of met de wandelclub voor ouderen, die bij ons altijd komt oefenen. Het is voor hen ook veel fijner als je dat op een mooi veld kunt doen.

