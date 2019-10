Kunstgrasblessures bij VEV ’67 door versleten kunstgras

Het kunstgrasveld bij VEV ’67 in Leek heeft zijn langste tijd gehad. “De toplaag van het veld geeft typische kunstgrasblessures. Die moet er dus snel af.” Dat schrijft het bestuur in een brandbrief aan de gemeenteraad van Westerkwartier.

Volgens de brief stelde een ‘onafhankelijk deskundig bureau’ vast dat het kunstgras al anderhalf jaar versleten is.

Typische kunstgrasblessures

“Door de slijtage is veld drie steeds gladder geworden. Hierdoor neemt het aantal blessures, vooral bij onze jeugdleden toe.” De blessures doen zich voornamelijk voor aan de gewrichten en de pezen. De club stelt in de brief aan de gemeenteraad dat dit ‘typische kunstgrasblessures’ zijn.

Steeds meer leden

Volgens VEV ’67 holt de kwaliteit van het kunstgrasveld steeds sneller achteruit. Het is het enige veld waarop de club het hele jaar door traint. Bovendien stijgt het ledental van de club jaarlijks met 5%.

Zo groeide het aantal leden het afgelopen jaar van 650 naar 700. Behalve het vrouwenvoetbal is ook het voetbal van 35-plussers en 45-plussers in trek. De verwachting is dat deze groei nog wel even aanhoudt.

Follow @Allesportzaken