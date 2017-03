Apeldoornse Boys krijgt rubberkorrels in kunstgrasveld

De gemeenteraad van Apeldoorn moet nog groen licht geven maar vv Apeldoornse Boys krijgt eindelijk nieuw kunstgras. En dat veld zal worden ingestrooid met de rubberen korrels, waarover zoveel ophef over is geweest. Korrelgate lijkt een beetje op zijn laatste benen te lopen.

Vanwege korrelgate werd een besluit over de aanleg van het kunstgrasveld uitgesteld. De opluchting is nu groot bij voorzitter Marieke Pompen en de bestuursleden Hans van de Vrugt en Wim de Grip.

Echt helemaal op

Het huidige hoofdveld van de Apeldoornse Boys werd al in de zomer van 2015 door de KNVB afgekeurd. Met financiële steun van de gemeente Apeldoorn zijn nog wel enkele noodgrepen toegepast. Hierdoor kon de levensduur van het kunstgrasveld nog met enkele maanden worden verlengd. Maar in het najaar van 2016 was het veld echt helemaal op en sindsdien zijn er geen wedstrijden meer op gespeeld.

Geen fusie met Columbia

Voorzitter Pompen: “De reden dat het allemaal zo lang heeft geduurd, is dat wij ons tot een paar maanden geleden oriënteerde op een fusie met avv Columbia. Die fusie gaat er echter niet komen.”

Korrelgate

Maar op het moment dat Apeldoornse Boys de draad weer wilde oppakken, barstte korrelgate in alle hevigheid los. Het ging in de media over niets anders dan de vermeende gezondheidsrisico’s van kunstgras met rubberkorrels. Die discussie over de korrels zorgde voor uitstel van de beslissing over de aanleg van een kunstgrasveld. Maar het pleit rond de schadelijkheid van de korrels lijkt intussen beslecht.

Leden hebben er vrede mee

Net als het RIVM, stelt de Europese Commissie zich op het standpunt dat de risico’s laag zijn. Daarom hebben de gemeente en Apeldoornse Boys besloten om toch voor kunstgras met rubberen korrels te gaan. De leden van de club hebben vrede met deze beslissing en nog in maart zal worden begonnen met de aanleg van het nieuwe veld.

