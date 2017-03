Gewoon weer rubberkorrels op kunstgras van vv Internos

Het gemeentebestuur van Etten-Leur heeft een knoop doorgehakt na gesprekken met vv Internos en vv DSE. Het kunstgrasveld van Internos zal worden gerenoveerd en DSE blijft trainen op het oude honkbalveld van The Stags. De club heeft al langere tijd behoefte aan extra veldcapaciteit.

DSE groeide de afgelopen tijd naar 700 leden maar moet toch wegblijven van de trainingsvelden van Internos. DSE kan wel gratis gebruik blijven maken van het veld van The Stags.

Internos

Het bijna tien jaar oude kunstgrasveld van Internos zal worden vernieuwd. Daarvoor is in de gemeentebegroting al 285.000 euro gereserveerd. CDA-voorman Ronnie Buiks wilde dat bedrag schrappen na berichten dat het ledental van Internos van 950 naar 700 was teruggelopen.

Maar Internos voorzitter Ton Luijten stelde juist dat de club het veld hard nodig heeft voor trainingen. Hij denkt dat zijn vereniging uit het dal kan klimmen en denkt dat het veld hard nodig is. Mede om die reden schrapt het college van BenW de bijdrage niet.

Instemming voor tijdelijke oplossing

“Het veld van The Stags is dan wel niet gedraineerd maar het voldoet nu voorlopig als trainingsveld voor DSE”, stelt BenW van de gemeente Etten-Leur in een brief aan de gemeenteraad. Volgens het college zijn meerdere opties afgewogen en is met instemming van beide clubs voor de tijdelijke oplossing gekozen.

“Wij hebben afgesproken om over een paar maanden ervaringen uit te wisselen en de ontwikkelingen van beide clubs met elkaar te delen”, zo stelt de gemeente. “In de loop van 2017 zullen wij dan meer definitieve afspraken gaan maken.”

Opnieuw ingestrooid met rubbergranulaat

Het gerenoveerde kunstgrasveld van Internos zal opnieuw worden ingestrooid met rubbergranulaat. “Wij volgen het advies van het RIVM, de KNVB en de GGD”, laat de gemeente Etten-Leur weten. Het RIVM constateerde na ophef over de gezondheidsrisico’s dat de rubberkorrels geen gevaar opleveren voor de spelers.

