Garantstelling zou amateurclubs Den Bosch helpen

Een lijstje met de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte bij voetbalclubs in Den Bosch, is ’een goede stap’. Maar de clubs willen een gemeentelijke garantstelling, zodat zij alvast zelf een kunstgrasveld aan kunnen leggen.

De gemeente Den Bosch heeft de ‘Nota buitensport‘ opgesteld. Hierin wordt de toekomst van alle sportverenigingen in Den Bosch geschetst. In het eerste deel staat veel over de samenwerking tussen clubs.

In het tweede deel wordt het aantal wedstrijd- en trainingsvelden op een rij gezet. Tevens wordt aangegeven welke clubs de komende jaren een kunstgrasveld krijgen.

De plannen zijn voor de zomervakantie van 2017 met de clubs besproken. Die clubs willen nu echter dat de gemeente nóg verder gaat. BLC staat op de planning om pas in 2021 een nieuw kunstgrasveld te krijgen.

Wit: “Daar zouden wij nog ruim drie jaar op moeten wachten. Daarmee is het huidige veldentekort van BLC de komende jaren dus niet opgelost.”

Garantstelling zou helpen

“Een garantstelling van de gemeente stelt de clubs in staat de aanleg van een kunstgrasveld zelf voor te financieren. De clubs die dat willen kunnen dan eerder beginnen met de aanleg van een kunstgrasveld”, aldus de twee voorzitters.

Financiering overnemen

“In het geval van BLC zou de gemeente dan volgens de planning in 2021 de financiering over kunnen nemen”, stelt Wit. Het is niet duidelijk wie in de tussentijd het bonnetje voor het onderhoud zou moeten oppakken.

Meer samenwerking

De gemeente Den Bosch verwacht meer samenwerking van de clubs. Van der Plas: “Dat is op te lossen want wij zijn geen concurrenten, wij hebben te maken met dezelfde dilemma’s. Wij zouden bijvoorbeeld de inkoop van materialen, trainerscursussen of de administratie kunnen bundelen om kosten te besparen.”

