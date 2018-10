Komt een eredivisie 2.0 zonder kunstgras dichterbij?

Een nieuwe eredivisie 2.0 zonder kunstgras komt dichterbij. Ajax, PSV en Feyenoord hebben een voorstel op tafel gelegd om het Europese televisiegeld vanaf 2021 anders te gaan verdelen.

Minimaal 10% van de inkomsten die Nederlandse clubs uit de Champions League en Europa League halen, zou voortaan moeten terugvloeien naar alle overige clubs in de eredivisie.

Geen 18 maar 16 clubs

In ruil voor deze 10% willen de topclubs af van het kunstgras in de eredivisie. Ook willen ze een nieuwe opzet van de competitie om het aantal duels ‘onder weerstand’ te vergroten.

Waarschijnlijk met play-offs en mogelijk met 16 in plaats van de huidige 18 clubs.

De exacte invulling van een dergelijke opzet is nog onderwerp van studie. Ajax en PSV willen ook hun beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie kunnen behouden.

Positieve reacties

“Ik ben heel positief gestemd”, zegt Jan de Jong van Feyenoord en dat geluid is bij meer clubs uit diverse geledingen te horen. “Er moet een speciaal fonds worden ingericht om ook gepromoveerde clubs op natuurgras te laten spelen.” Het plan komt al medio november in stemming. De bedoeling is om de eredivisie 2.0 al per 2021 te laten starten. Het beladen kunstgrasdossier ligt in Zeist al lang op tafel.

Draagvlak eredivisie 2.0

Een probleem was lange tijd dat alle clubs vanuit een ander belang naar de eredivisie keken. Financieel werd er nooit consensus bereikt over herverdeling van het geld uit de Fox Sports deal. De kunstgrasclubs hielden daardoor vast aan hun huidige ondergrond en een nieuwe competitieopzet kwam maar niet van de grond.

In mei 2018 kwamen de topclubs daarom met hun voorstel om het toenemende Europese televisiegeld meer solidair te gaan verdelen. Over deze verdeling bestond eerst nog de nodige scepsis bij de clubs aan de onderkant eredivisie. Maar het draagvlak voor een eredivisie 2.0 is de afgelopen maanden fors verbeterd. De komende weken worden details en voorwaarden uitgewerkt.

