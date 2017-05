Discussie kunstgras vs. natuurgras laait weer op

De aanvoerders van twaalf eredivisieclubs willen dat voetballen op kunstgras in de hoogste voetbalklasse wordt verboden. Onder hen zijn Davy Klaassen van Ajax, Luuk de Jong van PSV en de gisteren gestopte Dirk Kuijt van Feyenoord. De aanvoerders ondertekenden daartoe een VVCS-manifest.

De twaalf aanvoerders nemen in krachtige termen stelling tegen het voetballen op kunstgrasvelden. Davy Klaassen stelt: “Met zulke velden ga je er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland.”

Blessures en competitievervalsing

Kuijt denkt dat door het spelen op kunstgrasvelden, het Nederlandse voetbal verder achterop zal raken. De spelers noemden ook de vele blessures en competitievervalsing als redenen om het kunstgras in de ban te doen. Van dat laatste zou de kansloos verloren wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior op kunstgras een voorbeeld zijn geweest.

Dat verschrikkelijke kunstgras

Eerder deze week liet Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen, topscorer in de eredivisie, ook al zijn frustratie de vrije loop. “Dat verschrikkelijke kunstgras bij jullie is allemaal plastic shit. Waar gaat dat over op het hoogste niveau.” Feyenoord pleitte er in 2014 ook al voor om niet meer op kunstgrasvelden te spelen. Dat kwam er toen niet van omdat de club daarvoor uiteindelijk te weinig steun kreeg.

VVCS manifest

De twaalf aanvoerders ondertekenden een manifest, opgesteld door de spelersvakbond VVCS. Daarin willen ze dat in de licentie-eisen voor de eredivisie wordt opgenomen dat op natuurgras moet worden gevoetbald. Dergelijke eisen gelden bijvoorbeeld ook al voor de kwaliteit van de verlichting van het veld.

Meeste BVO’s op kunstgras

Het manifest is niet ondertekend door de aanvoerders van de eredivisie clubs Excelsior, PEC Zwolle, Cambuur, ADO, Roda JC en Heracles. Die clubs spelen allemaal al niet meer op natuurgras. In de Jupiler League spelen bijna alle clubs op kunstgras dus een meerderheid van de BVO’s speelt intussen zelfs al niet meer op natuurgras.

