Alle hockeyclubs hebben minstens één kunstgrasveld

In 1976 was hockeyclub Kampong de eerste vereniging die op een kunstgrasveld ging spelen. Daarmee maakt de club een keuze die alle Nederlandse hockeyclubs uiteindelijk ook zouden maken.

In 2014 nam HC Goeree-Overflakkee haar eerste kunstgrasveld in gebruik. Vanaf dat moment beschikken alle ruim 300 hockeyclubs over ten minste één kunstgrasveld.

Een kunstgrasveld kiezen

Maar hoe maak je eigenlijk de keuze voor een kunstgrasveld? En hoe goed kennen hockeyers het kunstgras waar zij op spelen? TenCate Grass legt in een whitepaper uit welke velden voor welk hockeyniveau geschikt zijn.

Het bedrijf legt daarin uit hoe een semi-water- of waterveld is opgebouwd. In het whitepaper staat ook wat er moet gebeuren om een veld te renoveren of om te bouwen.

Drie soorten velden

Er zijn drie soorten hockeyvelden t.w. zandgevulde, semi-water- en watervelden. De kosten per type lopen flink uiteen. Het goedkoopste type is een zandgevuld veld dat tussen de 55.000 en 65.000 euro kost.

Ondanks de relatief lage prijs, gaat een zandgevuld hockeyveld met 13 tot 15 jaar, het langste mee. Semi-watervelden en watervelden kosten 95.000 tot 125.000 euro. Ook qua levensduur ontlopen deze soorten elkaar niet veel, met 11 tot 12 jaar versus 10 tot 11 jaar.

Hoogste niveau op watervelden

Op het hoogste niveau hockey spelen teams alleen nog op watervelden. Maar vanwege de prijs, de kortere levensduur en het intensievere onderhoud, zijn deze matten niet voor ieder budget geschikt.

Clubs kiezen ook wel voor een semi-waterveld als tussenoplossing en om niet volledig op zand te hoeven spelen. Een combinatie van zand en water houdt dit veldtype dus bespeelbaar.

Sprieten en blessures

De lengte van de sprieten tussen de zand gevulde en watervelden verschilt. Die is bij zandvelden zo’n 26 mm en bij watervelden ongeveer 13 mm lang. Hoe meer grassprieten per vierkante centimeter, hoe soepeler de bal rolt. Dat is ook de reden dat topclubs doorgaans voor de dunne en korte grassprieten kiezen.

Met name in de voetbalwereld voet de controverse natuurgras – kunstgras al jaren een veenbrand. Maar ondanks vele onderzoeken is er geen bewijs dat voetballers op kunstgras meer blessures oplopen dan op natuurgras.

Follow @Allesportzaken