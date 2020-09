Aanbesteding kunstgrasvelden in Zwartewaterland

Het college van BenW van Zwartewaterland vindt de uitkomst van de aanbesteding van de kunstgrasvelden bij DESZ en Olympia teleurstellend. Een onderneming uit België gaat de velden nu aanleggen.

Voor de aanbesteding van de velden moest Zwartewaterland een Europese aanbestedingsprocedure volgen. Daarbij waren twee uitgangspunten van belang:

– voor zover mogelijk het werk lokaal gunnen en

– een zo groot mogelijk voordeel uit de aanbesteding halen.

Er zijn vijf aannemers uitgenodigd waarvan er twee samenwerken met lokale fabrikanten van kunstgras. Daarna is de aanleg gegund op basis van de laagste prijs. “Wij hebben vooraf al aangegeven dat wij voor de aanbesteding van de kunstgrasvelden op deze manier zouden werken”, zo stelt het college.

“Voor de onderhandse aanbesteding zijn twee lokale en één regionale aannemer uitgenodigd. De in totaal vijf bedrijven voldeden alle aan alle eisen.” Dit antwoordde BenW op vragen van raadslid Rudi van Zandwijk. De gemeente vindt het spijtig dat de aanbesteding niet lokaal is gegund, ondanks de lokale kennis en kunde.

