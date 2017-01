Kunstgras van vv Oosterhout wordt slim hersteld

Het laatste weekend van januari is het met veel te spelen wedstrijden extra druk bij vv Oosterhout. De club hoopt dat er dan weer gespeeld kan worden op het door brand beschadigde kunstgras. En het ziet ernaar uit dat dat zal lukken.

De gemeente heeft aangegeven dat het stuk kunstgrasveld dat nodig is voor de reparatie nog in januari geleverd wordt. “En het leggen kost maximaal twee weken”, vertelt voorzitter Bert-Jan de Ronde.

Kunstgras van buiten de lijnen

De reparatie wordt op een andere manier uitgevoerd dan was gepland. “Dat idee hebben wij zelf geopperd”, vertelt De Ronde. “Het beschadigde stuk kunstgrasveld wordt gerepareerd met een deel van het huidige kunstgrasveld. Hiervoor gebruiken wij delen van de mat die buiten de lijnen ligt. Het nieuwe kunstgras komt dus buiten het speelveld te liggen.

Geen kleurverschil

“Deze oplossing kost meer tijd en geld maar is beter. Als je het beschadigde kunstgras vervangt door nieuw, kan er kleurverschil ontstaan. Ook kan de bal op het nieuwe stuk anders rollen. Dat verschil zal met deze oplossing minimaal zijn”, stelt de voorzitter. “Wij verwachten dat het herstelde veld eerder wordt goedgekeurd. De kosten worden gedekt door de verzekeraar. Die draagt ook het risico als het veld niet aan de normen van de KNVB zou voldoen.”

Herstel clubhuis

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan herstel van het clubhuis dat op 1 oktober 2016 volledig afbrandde. De verdiepingsvloer kan gelukkig behouden blijven, dat scheelt bouwtijd. Aannemers en installateurs maken voor de verzekeraars een kostenopgave. Vv Oosterhout hoopt het herstelde clubhuis eind 2018 in gebruik te kunnen nemen.

Geld inzamelen

“Met vv Oosterhout gaat het naar omstandigheden goed”, vertelt de voorzitter. Wij spelen onze wedstrijden op de andere velden en hebben een tijdelijke kantine en kleedkamers. Uit allerlei hoeken zijn acties ontstaan om geld in te zamelen. Dat zetten we apart om straks onze inboedel te kunnen kopen.”

