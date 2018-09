Afgekeurd kunstgrasveld DZOH Emmen moet eraf

Het door de KNVB afgekeurde kunstgrasveld van voetbalclub DZOH in Emmen kan niet meer worden gerepareerd. Er moet dus een compleet nieuw kunstgrasveld worden neergelegd.

“Emmen doet haar best om de klus zo snel mogelijk te klaren. Maar over termijnen valt nu nog niets te zeggen”, stelt een woordvoerder van de gemeente die eigenaar is van het veld.

Veld DZOH afgekeurd

DZOH voetbalt in de wijk Rietlanden en telt zo’n 60 teams. Het is de grootste amateurclub in Emmen. Het kunstgrasveld van de club werd eind augustus afgekeurd maar voordat dit gebeurde, had de vereniging al capaciteitsproblemen.

DZO mag het oude veld nu alleen nog voor trainingen en oefenwedstrijden gebruiken. De club zal de wedstrijden die op het kunstgras gepland stonden verschuiven naar andere velden. Eventueel kunnen de wedstrijden ook worden ‘omgedraaid’. Dat betekent dat de club wedstrijden eerst op het terrein van de tegenstander speelt.

Beschadigde vezels

De KNVB heeft het veld laten afgekeurd voor het spelen van wedstrijden, omdat de vezels zijn beschadigd en gespleten. Dat is vooral in de doelgebieden het geval.

“Op sommige plekken is het veld stroever dan op andere plekken. En daar waar het minder stroef is, glijden spelers sneller uit bij het kappen en draaien”, verduidelijkt de woordvoerder van de gemeente. “En ook de zogeheten demping en vering zijn niet meer overal hetzelfde.”

Spelers uit de wijk

Het kunstgras werd pas acht jaar geleden aangelegd. DZOH maakt er gebruik van maar op andere tijdstippen kunnen ook spelers uit de wijk op het veld terecht. Volgens DZOH-voorzitter Rinze Savenije stelde de gemeente dit destijds als één van de voorwaarden voor de aanleg.

