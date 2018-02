Aanleg veld twee voor Pink Panthers nodig maar onzeker

Rond de velden van de clubs in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, komt duurzame LED-verlichting en worden hekwerken en dugouts opgewaardeerd. En voor rugbyclub de Pink Panthers in Driebergen is een tweede veld hoog nodig.

Sportwethouder Henk Veldhuizen maakte e.e.a. bekend in een toelichting op zijn sportnota. Ook worden de Pink Panthers en korfbalclub Hemur Enge verblijd met nieuwe velden.

Aanschafkosten delen

Voor de installatie van LED-verlichting moeten de sportclubs zelf overigens ook de portemonnee trekken. De aanschafkosten worden op 50/50 basis gedeeld. “Wij investeren samen maar door de lagere stroomrekening zijn de sportclubs toch voordeliger uit”, zegt wethouder Veldhuizen.

De huidige verlichting rond de velden is destijds helemaal door de gemeente betaald. Volgens Veldhuizen worden de kosten voor verduurzaming in het onderwijs ook door de gemeente en de scholen samen betaald.

Rugbyveld is kostbaar

De aanleg van een tweede natuurgrasveld voor de rugbyclub die in de nota wordt aangekondigd, is overigens nog niet definitief. “De aanleg is kostbaar”, stelde Veldhuizen. ” Naar schatting ongeveer een half miljoen euro. Daarvoor is eigenlijk geen ruimte in de begroting.

De wethouder legt de bal daarom bij de gemeenteraad. Die zal moeten beslissen of de uitbreiding van de Pink Panthers accommodatie er ook daadwerkelijk komt.

Eén veld voor 250 rugbyers

Voor de Pink Panthers is de aanleg van een tweede veld van groot belang. De club kampt al jarenlang met te weinig capaciteit. “Er lopen bij de club inmiddels zo’n 250 spelers op één veld rond”, stelde wethouder Veldhuizen.

“Dat betekent dat ze alleen al tijdens de trainingen het veld kapot maken dus dan wordt het lastig om daar ook nog eens wedstrijden op te spelen.”

Geen ledenstop

Voorzitter Marten Kampman van de club pleitte donderdagavond bij de gemeenteraad voor een tweede rugbyveld. “Als de lokale politiek kan instemmen met de aanleg van een tweede veld, dan hoeft de club geen ledenstop in te voeren en kunnen de Pink Panthers doorgroeien”, aldus Kampman.

