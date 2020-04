Installatiewerk Duvano kantplanken eerder op gang

Duvano in Oss installeert kantplanken rondom sportvelden. Clubs halen door de coronastop veel werk op en rond de sportvelden naar voren. “Doorgaans begint het installatiewerk eind juni maar dit jaar een stuk eerder.”

Duvano Aan het begin van de coronastop lag de orderstroom even stil. Maar het begint bijkantplanken nu weer te lopen.

Altijd al anderhalve meter

Het is al snel te merken dat het voor het bedrijf uit Oss bijna ‘business as usual’ is. Duvano neemt wel extra maatregelen maar heeft net zoveel werk als voorheen. Directeur Johan van der Stappen: “Wij staan altijd al anderhalve meter uit elkaar, alleen in de kantine niet. Maar vertegenwoordigers en chauffeurs houden wij buiten de deur.”

Ook controles op het veld

Ook op locatie gaat het net iets anders. Van der Stappen: “Een montageteam gaat doorgaans met vijf man naar een opdracht in een bus met dubbele cabine. Nu gaan zij met twee auto’s en één bus op pad naar de clubs.

“En dat moet ook wel. Wij hebben al twee keer controle gehad. Ook al een keer op het sportveld maar wij hadden alles netjes in orde. Maar als je je er niet aan houdt, is de boete de eerste keer al zo’n 400 euro. En die kan zo naar 2.500 euro oplopen met de kans dat ze je bedrijf sluiten.”

Kantplanken al rond 31 velden

Duvano werkt sowieso al veel op sportvelden om kantplanken aan te brengen. “En de hoeveelheid werk neemt de komende weken alleen maar toe”, stelt Van der Stappen. “Dan zijn we echt 6 tot 7 dagen per week aan het werk.”

Normaal neemt het werk eind juni pas toe, vlak na het sportseizoen. Maar clubs en gemeenten halen juist nu veel werk naar voren. De competities liggen toch stil. Zo hebben wij dit jaar al 31 velden van kantplanken voorzien. Ons bedrijf heeft dus niet echt veel last van de coronacrisis.”

