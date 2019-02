Rubberkorrels houden gemeenteraad Kampen bezig

Het is onzeker geworden of het kunstgrasveld van IJVV in IJsselmuiden wordt ingestrooid met rubberkorrels. De gemeenteraad wil eerst nog debatteren over alternatieven, dus oplevering van het veld wordt vertraagd.

Sportwethouder Geert Meijering moest opheldering geven over het voornemen om met rubberkorrels in te strooien. De komende zomer begint de gemeente daarmee bij IJVV.

Langdurig uitstel

Een vragenvuur leidde tot veel discussie en vragen bij de partijen. Daarop stelde burgemeester Bort Koelewijn voor om de zaak in de gemeenteraad te bespreken. Dat gebeurt nu in februari of maart.

IJVV loopt nu het risico dat het lang gekoesterde veld er pas na volgend voetbalseizoen zal liggen. GBK en de PvdA willen van de wethouder weten welke alternatieven er voor de rubberkorrels zijn en wat die kosten.

Oude autobanden

“Zodra wij zo’n overzicht hebben, kunnen wij samen beslissen of we dat spul überhaupt op de velden willen hebben”, stelt Janita Tabak (PvdA). Nardus Koster van GBK stelt dat oude autobanden voor de gemeente chemisch afval zijn.”

“Zodra de banden zijn vermalen mogen zij ineens op de kunstgrasvelden. Maar als van het veld af komt, moet het weer als chemisch afval weg. Dat is toch vreemd?”

Gezondheidsrisico’s rubberkorrels

Maar wethouder Meijering bleef bij zijn standpunt. Hij verdedigde zijn beslissing op basis van onderzoeken door het RIVM en de GGD. “Volgens het RIVM is sporten op rubbergranulaat veilig en zijn de gezondheidsrisico’s ‘praktisch verwaarloosbaar’.”

Het RIVM concludeerde echter wel dat het rubber belastend is voor het milieu. De gemeente houdt er volgens Meijering rekening mee dat het rubber niet buiten het veld en in de sloten of het riool terecht komt.”

Levensgevaarlijk

Hij verdedigde zijn besluit ook met het argument dat alternatieven minder uitgebreid zijn getest, duurder zijn en minder fijn spelen. “In de toekomst bekijkt de gemeente per geval de stand van de wetenschap. Ook beoordeelt Kampen dan of alternatieven beter en aantrekkelijker zijn.”

Tabak en Koster noemden het rubbergranulaat, tot onvrede van Meijering, meerdere keren levensgevaarlijk. “Als het RIVM en experts aangeven dat de risico’s verwaarloosbaar zijn en beperkt kunnen worden, dan moeten we oppassen met het gebruik van een term zoals levensgevaarlijk”, zo besloot Meijering.

