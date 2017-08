JVC Cuijk moet voorlopig nog even wachten

JVC Cuijk zal het voorlopig moeten doen met een opgelapt kunstgrasveld. “De gemeente Cuijk heeft de volledige vervanging van het hoofdveld van de voetbalclub nog niet in de planning opgenomen.” Dat zegt sportwethouder Maarten Jilisen van Cuijk.

JVC Cuijk De gemeente Cuijk is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden van. De KNVB keurde het veld onlangs nog af.

Het veld van JVC Cuijk is nu zo’n 9 jaar oud. “Een kunstgrasveld zou normaal gezien 8 tot 10 jaar mee moeten gaan. Een beetje afhankelijk van de intensiteit van het gebruik”, zo stelt Jilisen.

Slechte plekken repareren

Vice-voorzitter Werner Branje geeft aan dat de club het liefste ziet dat het hele veld wordt vervangen. Maar het college van BenW van Cuijk heeft nu besloten om alleen de slechtste plekken te repareren. Met name bij de doelen zullen de slechte stukken worden vervangen door beter kunstgras dat nu bij de dug-outs ligt.

Geen verrassing

Voor wethouder Jilisen kwam het afkeuren van het veld niet helemaal als een verrassing. “Wij wisten namelijk dat het veld volgens de regels van de KNVB dit jaar gekeurd moest worden. En wij wisten bovendien dat op sommige plaatsen de kwaliteit van het veld niet echt overhield.”

Niet haalbaar

“Maar met een gerenoveerd veld kan JVC Cuijk mogelijk weer jaren vooruit”, zo stelt de wethouder. “Het is nu ook niet verstandig om de hele bovenlaag te vervangen. Want misschien dat wij er over een paar jaar achter komen dat ook de hele onderlaag aan vervanging toe is.”

“Daarom is het beter dat te zijner tijd allemaal in een keer te doen. Het is voor de gemeente Cuijk ook niet haalbaar om nu ineens het hele veld te vervangen.”

