Hybride speelveld Amsterdam ArenA voor 10% kunstgras

Na een periode van zes maanden gaat Amsterdam ArenA verder met de Enk Groen & Golf en FieldTurf Benelux. Dit laatste bedrijf levert en legt het speelveld. De Enk neemt het onderhoud voor haar rekening, houdt het veld speelklaar en voert alle werkzaamheden uit op en rond de wedstrijden.

Het veld in de Amsterdam ArenA bestaat voor 10% uit kunstgras en kan naar verwachting het hele voetbalseizoen blijven liggen.

Hybride speelveld

Sinds juli 2016 wordt in de Amsterdam ArenA op een hybride kunstgrasveld gespeeld waaraan kunstgras is toegevoegd. Het speelveld bestaat maar voor 10% uit kunstgras en kan naar verwachting het hele seizoen blijven liggen. De samenwerking met de Enk Groen & Golf voor het onderhoud, wordt voortgezet vanwege de aanpak van het onderhoud en de toepassing van innovaties.

Veldsensoren

De Enk Groen & Golf past voor het onderhoud van velden en golfbanen de nieuwste technieken en machines toe. Zo liggen er op, in en onder het speelveld sensoren die gegevens verzamelen over de conditie van het veld. Met deze gegevens bepaalt het grasteam wat moet worden gedaan om de grasmat in optimale conditie te houden.

FieldTurf Benelux zal dit hybride veld blijven ontwikkelen op basis van eigen expertise en ervaringen van gebruikers zoals Amsterdam ArenA. Het nieuwste type, de PlayMaster Hybride Lay&Play, zal ook voor het seizoen 2017/2018 worden gebruikt.

Milieumaatregelen

Na iedere wedstrijd krijgt het grasteam feedback van de technische staf over de kwaliteit van het veld. Met deze feedback kan het team het onderhoudsplan bijstellen om altijd een optimaal speelveld aan te kunnen bieden.

Amsterdam ArenA, de Enk Groen & Golf en FieldTurf Benelux werken ernaar toe om in de komende jaren te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Tevens moet het gebruik van grondstoffen worden gehalveerd en zal het sproeiwater steeds opnieuw worden gebruikt.

