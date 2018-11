Sv Koedijk speelt op natuurgras met kunstgrasvezels

In de zomer van 2018 leverde Alkmaar Sport het hybride A-veld bij sv Koedijk op. Het kunstgrasveld van de club is vervangen door een natuurgrasveld met kunstgrasvezels.

Sv Koedijk beschikt sinds kort over een supersterk natuurgrasveld dat duurzamer is dan kunstgras en dat de beleving van echt gras op het voetbalveld terugbrengt.

Innovatief project

In tegenstelling tot kunstgras is de bespeling van het nieuwe veld niet onbeperkt. Maar ten opzichte van een regulier natuurgrasveld kan nu twee à drie keer zoveel worden gespeeld. In de praktijk komt dat neer op zo’n 800 speeluren, dus naast wedstrijden ook trainingen.

Even wennen

Projectleider Hans Hesselink en sportveldadviseur Marc Grooteman zijn dan ook tevreden over het eindresultaat. Maar ook Ed de Waal, bestuurslid van SV Koedijk, is blij met het veld.

“Je ziet dat mensen eerst even moeten wennen. Maar nadat zij een paar weken op het veld hebben gespeeld, zijn de spelers razend enthousiast. De mat is nu, in november, nog steeds vlak, heeft een hoge grasbezetting en kent nog weinig speelschade. Wij krijgen ook veel complimenten van onze tegenstanders.”

Maaier, sensoren en beregening

Alkmaar Sport en Holland Sport geloven in het systeem dat samen met Domo Sports Grass is aangelegd. “Een robotmaaier en automatische beregening zorgen voor een extra kwaliteitsimpuls. Het upgraden van het kunstgrasveld naar een hybride natuurgrasveld is dus uitstekend uitgepakt”, zo stelt Hesselink.

“Uiteraard houden zowel de leverancier als de eigenaar, het nieuwe veld nauwlettend in de gaten. Dat wordt via periodieke inspecties gedaan en door doorlopend de grond en de prestaties te meten.

