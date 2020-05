Plannen veld Hockeyclub Baarle weer in de koelkast

De aanleg van een kunstgrasveld voor de groeiende hockeyclub Baarle loopt alweer vertraging op. De plannen om het veld bij de tennisvereniging aan te leggen, gaan de koelkast in.

BenW van Baarle-Nassau stelt dat er zo’n 150 reacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn binnengekomen. Er zou tóch een alternatieve locatie zijn op het terrein van vv Gloria UC.

Ombouwen tennisbanen Hockeyclub Baarle

Hockeyclub Baarle is in 2016 opgericht en wacht al jaren op een eigen speelveld. De club traint nu op tennisbanen van TC Baarle en speelt de wedstrijden in Tilburg. De leden van vv Gloria UC wezen destijds een samenwerking met HC Baarle af.

Uit onderzoek bleek het ombouwen van twee overbodige tennisbanen de beste oplossing te zijn. In 2019 stelde de gemeente daarvoor een voorbereidingskrediet vast en maakte een voorontwerp.

Gesol met HC Baarle

Maar het gesol met de jonge hockeyclub gaat maar door. In mei 2019 ging de gemeenteraad akkoord met de aanleg van een hockeyveld voor hockeyclub Baarle. En het duurde al drie jaar voordat de raad tot dit besluit kwam.

Ook de raad was niet gelukkig met de doorloop en de gang van zaken. “Dit slepende drama verdient geen schoonheidsprijs”, aldus de raad destijds. Maar goed, er viel een unaniem besluit voor de aanleg van een hockeyveld. Aan de slag dus, zou je denken.

Ontwerp bestemmingsplan ‘on hold’

Maar nee, er kwamen reacties op het ontwerp. Hoofdzakelijk van de actiegroep ‘Dat kan toch wel anders’. Deze groep maakt bezwaar tegen de kap van bomen voor de aanleg van het veld. BenW heeft de raad daarom nu een memo gestuurd.

Het college blijkt het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan nu ‘on hold‘ te zetten. Gedurende ‘een kortstondige periode’. BenW start direct een kort onderzoek. Dit is een laatste poging om te beoordelen of er een geschiktere alternatieve locatie is. Het clubbestuur gaat deze week weer met de gemeente praten.

