Gerecyclede atletiekbaan primeur voor Atletiekunie

De Atletiekunie daagde vorig jaar leveranciers en aannemers uit om een atletiekbaan volledig te recyclen. Samen met GCC Sport Surfaces ging de gemeente Venlo deze uitdaging aan.

Scopias Atletiek Op 22 juli jl. gaven twee Venlose wethouders het startschot voor dit unieke project. De pilot met een gerecyclede atletiekbaan vindt plaats bijin Venlo.

Gerecyclede atletiekbaan

GCC Sportsurfaces is specialist in de aanleg, renovatie en onderhoud van sportvloeren. De baan van Scopias is de eerste gerecyclede atletiekbaan in Nederland. GCC maakt van de huidige outdoor baan een nieuwe sportvloer. Het bedrijf voegt aan de nieuwe baan slechts een kleine hoeveelheid nieuw materiaal toe.

Wereldprimeur voor de atletiek

Bob Thomassen, projectleider bij de bond is blij met dit project. “De atletiek beleeft met deze pilot zelfs een wereldprimeur. We zijn de eerste bond die een atletiekbaan volledig hergebruikt. Een beter milieu is in het beleid van de Atletiekunie een belangrijk thema.”

Veel clubs laten banen weghalen en afvoeren en een nieuwe baan helemaal opnieuw opbouwen. Het afvoeren van een baan kost veel tijd en is slecht voor het milieu. Aannemers laten de banen in Zuid Duitsland verbranden. Atletiekclubs konden tot nu toe dus nooit een gerecyclede atletiekbaan laten neerleggen.

Oude baan, nieuwe onderlaag

De baan van Scopias wordt in een shredder vermalen tot kleine korreltjes. Die korreltjes gebruikt GCC vervolgens opnieuw als onderlaag van de nieuwe baan. De vereniging krijgt de oude baan dus met een nieuwe functie weer terug. Het hele proces van recyclen neemt zo’n drie weken in beslag.

De drie belangrijkste voordelen van deze nieuwe aanpak zijn:

– er hoeven geen vrachtwagens meer de oude atletiekbaan af te voeren om te laten verbranden;

– in plaats van een nieuwe rubberlaag kan een aannemer nu een oude baan als onderlaag gebruiken;

– dit proces maakt een nieuwe baan weinig duurder, een gerecyclede baan kost maar zo’n 5% meer.

Follow @Allesportzaken