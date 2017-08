Combinatieveld DZOH en EKC 2000 in Emmen strandt

Het lijkt onmogelijk om een type kunstgrasveld te vinden waar zowel de voetbal- als de korfbalbond mee akkoord kan gaan. “De KNKV wil geen kurk als infill maar staat open voor zand. Bij de KNVB is het precies andersom. Geen combinatieveld dus voor DZOH en EKC 2000.

Het plan van vv DZOH om samen met korfbalclub EKC 2000 in Emmen één gezamenlijk kunstgras combinatieveld aan te leggen, is van de baan.

Niet haalbaar

De clubs sporten naast elkaar op het sportpark in de wijk Rietlanden waar geen mogelijkheid is om het park uit te breiden. “Het plan van DZOH en EKC 2000 lijkt niet haalbaar omdat beide sporten en andere soort kunstgras nodig hebben”, zegt voorzitter Wim Bloeming van EKC 2000.

Te weinig training

Dat is vooral voor het 850 leden tellende DZOH vervelend want die club kampt al heel lang met te weinig capaciteit. “Met name een deel van de teams kan minder vaak trainen dan zij zouden willen. DZOH beschikt over vier en een half veld. Een van de velden is in 2010 door de gemeente aangelegd kunstgrasveld.

Combinatieveld

EKC 2000 is met zo’n 175 leden veel kleiner en heeft nu een natuur- en een kunstgrasveld. Dat laatste veld is dringend aan vervanging toe. Een jaar geleden opperden de clubs het idee van een combinatieveld. “Met dubbele belijning zoals in sporthallen.” DZOH zou hierdoor haar puppyveld kwijtraken en EKC 2000 een deel van haar natuurgras wedstrijdveld.

Onderzoek door DZOH

Voor EKC 2000 zou daar iets moois tegenover staan. Omdat er op een voetbalveld ruimte is voor twee korfbalvelden, zou de club dus twee kunstgras speelvelden kunnen krijgen. De club hoopt daar overigens nog steeds op. “Korfbal zal in de toekomst op kleinere velden worden gespeeld”, verduidelijkt Bloeming.

DZOH gaat onderzoeken of op een van de grasvelden, met hulp van de gemeente Emmen, toch een kunstgrasveld kan worden aangelegd.

Follow @Allesportzaken