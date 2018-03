Garantie voor zes Bossche voetbalclubs is binnen

Zes voetbalclubs in de gemeente Den Bosch wilden een garantie van de gemeente om zo snel mogelijk zes kunstgrasvelden te kunnen maken van zes natuurgrasvelden. Die garantie is op 6 maart gegeven.

De gemeenteraad van Den Bosch stelt de komende jaren bijna drie miljoen euro beschikbaar, zodat de clubs gezamenlijk en nu al direct aan de slag kunnen.

Tekort aan veldcapaciteit

De zes clubs trokken bij de gemeente aan de bel vanwege het grote tekort aan veldcapaciteit. De zes clubs willen ieder een natuurgrasveld laten vervangen door kunstgras. Maar zij zouden daarvoor de komende jaren op geld van de gemeente moeten wachten tot ze aan de beurt zouden zijn.

Garantie was voorwaarde

De gemeente gaf de zes clubs uiteindelijk de gevraagde garantie, na een initiatiefvoorstel van raadslid André Rotman. Die garantie was voor de clubs voorwaarde om de kosten voor de vervanging van de natuurgrasvelden voor te kunnen financieren.

Geen woord over de infill

In 2017 besloot de gemeenteraad nog om geen nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen zolang er geen absolute zekerheid bestond over de milieu- en gezondheidsaspecten van welke infill dan ook. De politieke partijen repten daar jl. dinsdag echter met geen woord meer over.

In het voorstel van Rotman werd overigens niet uitgegaan van kunstgrasvelden met discutabele korrels. De infill van de velden moet gaan bestaan uit duurzaam en onschadelijk materiaal zoals kurk.

Follow @Allesportzaken