Extra hockeyveld op Sportpark Tinga zou net passen

Omdat een reactie van de gemeente Súdwest-Fryslân uitblijft, zijn de mensen van Sportpark Tinga zelf maar gaan puzzelen om een extra hockeyveld in te passen op hun sportpark in Sneek. En dat past net.

Wijbenga | Tromp architecten in Sneek legde het sportpark op de tekentafel en draaide het tweede veld een slag. Hierdoor ontstond precies genoeg ruimte voor een derde veld.

Te weinig capaciteit

Als dat extra hockeyveld kan worden aangelegd, dan hoeven de leden van de Sneker Mixed Hockey Club (SMHC) geen 25 kilometer meer te rijden voor elke thuiswedstrijd.

De huidige capaciteit van twee velden is te beperkt om de 600 leden alle wedstrijden te kunnen laten spelen. De teams spelen daarom nu beurtelings in Heerenveen of Harlingen.

Aangeboden en afgewezen

Het plan Wijbenga werd eerder al aan de gemeente Súdwest-Fryslân aangeboden en vervolgens afgewezen. Er zijn nu bezwaren ingediend tegen de vergunning voor de bouw van een supermarkt.

Een reactie van de gemeente daarop blijft echter al drie maanden uit. SMHC hoopt dat er door meer publieke bekendheid in de politiek meer bereidheid ontstaat om serieus naar het plan te kijken.

Instroom noodzakelijk

Bovendien gaat SMHC ook langs scholen in de omgeving om clinics te geven. Dergelijke acties zijn doorgaans goed voor een ledengroei van 5%. “Nu doen wij niet echt aan actieve ledenwerving”, zegt voorzitter Peter Oude Munnik. “Maar die extra instroom is noodzakelijk om de uitstroom op te vangen van leden die gaan studeren.”

Impasse fusie O.N.S. en SWZ

De fusie tussen O.N.S. en SWZ Boso is in een impasse geraakt. Een Sneker sportstoelendans komt voorlopig dus niet op gang. Daarom besloot Tinga zelf maar in actie te komen want SMHC wacht al drie jaar op stappen van de gemeente. “Het voetbal was leidend”, zegt voorzitter Fred Rijkers van Tinga. “Wij zijn voor de gemeente maar een soort speelbal.”

