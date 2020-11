Eerste Greenfields Ecocept kunstgrasveld aangelegd

OPSA, het Spaanse zusterbedrijf van Greenfields, heeft de allereerste TenCate Ecocept RT Performance Sports Base in Spanje neergelegd. Het veld is aangelegd op het Vivar Tellez voetbalstadion in Málaga.

De veld is aangelegd op een asfaltlaag en bestaat uit gerecycled kunstgras, gerecycled rubber en een bindmiddel. De laag bestaat dus bijna geheel uit gerecyclede materialen. Daarmee is de negatieve impact op het milieu sterk verminderd.

De onderlaag voor het Ecocept veld is poreus en speciaal ontwikkeld voor gebruik onder kunstgrasvelden. Sportverenigingen kunnen Ecocept toepassen als een constructielaag maar ook als shockpad. Het veld garandeert een stabiel oppervlak om de belasting van de spelers te verminderen.

Bovenop de Ecocept-laag wordt een GreenFields Slide Max pro-veld gelegd. De vezels hiervan zijn geribbeld om een duurzame kunstgrasmat met goede speeleigenschappen te creëren. Dit product is veerkrachtig en zorgt voor een langere levensduur, ook voor velden met een zeer intensieve bespeling.

De grasvezels hebben een sterke splijtweerstand en bieden een grote veerkracht voor spelers op alle niveau’s. Het Ecocept veld is ontwikkeld als onderlaag voor sportvelden waarop kunstgras is aangebracht. Het veld biedt veel stabiliteit op de gestabiliseerde onderlaag. De sportbasis heeft bovendien zeer goede drainageprestaties.

