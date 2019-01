Kunstgrasbranche toont haar duurzame ambities

De kunstgrasbranche is sterk in beweging maar heeft nog wel een paar uitdagingen te tackelen. Tijdens het BSNC-congres op 29 januari jl. lieten experts zien aan welke oplossingen zij werken.

De kunstgrasbranche (aannemers, gemeenten, adviseurs en kunstgrasleveranciers) hebben een convenant ondertekend voor verantwoorde verwerking van oud kunstgras.

Spreiding veldaanleg

Frenk Stoop (Sekisui Alveo) en Theo Verhagen (gemeente ’s-Hertogenbosch) vertelden over het kunstgrasveld seizoen. De kunstgrasbranche kent de afgelopen jaren in de zomerstop een enorme piek. De beheerders moeten dan op grote schaal renoveren en velden aanleggen. En dat zorgt in de maanden juli en augustus dus voor een ernstig overspannen markt.

De vereniging adviseert nu om renovaties in de maanden april, mei, juni, september en oktober uit te voeren. De keuringsinstituten zouden de verplichte gebruikersnorm keuringen dan in het voorseizoen moeten uitvoeren.

Non-infill velden

Patrick Balemans (KNVB) en Hans Galgenbeld (gemeente Hellendoorn) deelden hun bevindingen rond een pilot met non-infill. Deze non-fill velden voldoen nu goed op basis van de huidige keuringen. Het doortesten van dit type veld is de moeite waard, net zoals voortzetting van het gebruik van de pilotvelden gedurende een heel seizoen.

Het uitgangspunt voor het succes van dit type veld is voor Balemens en Galgenbeld een veilig en verantwoord gebruik. Maar bij met name getufte velden doet zich m.b.t. de gladheid een knelpunt voor dat nog moet worden opgelost.

Convenant kunstgrasbranche

Tijdens het afsluitende plenaire deel ondertekende de branche (aannemers, gemeenten en sportbedrijven, adviseurs en kennisinstellingen en leveranciers) een convenant voor verantwoorde verwerking van oud kunstgras.

Hiermee spreekt men nadrukkelijk uit om samen te werken aan een circulaire verwerking. De BSNC zoekt de komende maanden daarom ook externe samenwerking op om de ambities van de kunstgrasbranche samen met de sportbranche te realiseren.

