DDHC vraagt leden om meer contributie voor waterveld

Hockeyclub DDHC in Raamsdonksveer wil meedraaien in de top van de competitie maar heeft daarvoor een nieuw waterveld nodig. De gemeenteraad van Geertruidenberg stelt voor de aanleg een krediet beschikbaar van 176.000 euro.

krediet van 176.000 euro Met hetkan anderhalf waterveld worden aangelegd. “Het is mooi is dat DDHC wil meebetalen aan de aanleg”, stelt de gemeenteraad van Geertruidenberg.

Contributieverhoging DDHC

De stemming in de raad was unaniem dus het woord is nu weer aan de leden van DDHC. Zij moeten in de komende ALV namelijk instemmen met een contributieverhoging. Volgens sportwethouder John van Vugt komt deze verhoging neer op zo’n 15 tot 20 euro per jaar.

Renovatie en aanleg

DDHC heeft gezien het aantal leden recht op een half extra veld en het hoofdveld is aan renovatie toe. Daarom opteert DDHC voor een waterveld zodat de club competitief kan blijven.

De gemeente wil nu zowel de renovatie van het hoofdveld als het extra halve veld in een keer aanbesteden. De gemeente en de club denken hiermee financieel voordeel te behalen. De huurverhoging die daarvan het gevolg is kan de club niet betalen. Daarom is het noodzakelijk om de contributie voor de leden van DDHC te verhogen.

Opdracht is al gegeven

De gemeente heeft al opdracht gegeven om met de werkzaamheden te beginnen, zo vertelde Van Vugt tijdens de raadsvergadering. “En als de leden nee zeggen tegen een hogere contributie, dan wordt het halve veld geen waterveld wordt. Dat veld zal dan een ‘gewoon’ zand ingestrooid veld worden”, aldus de wethouder.

De raad vindt ook dat het hoofdveld een waterveld moet worden zodat DDHC volwaardig in de hoogste regionen kan meedraaien. “Wij gunnen talent graag een goed veld”, zo stelde Mirjam de Groot van Morgen!

