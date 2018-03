Cartouche vraagt gemeente 265.000 euro krediet

VMHC Cartouche is de grootste gebruiker van sportpark Duivesteyn in Leidschendam. De club beschikt op dit moment over vijf hockeyvelden en een miniveld. Wekelijks sporten er zo’n 2.000 leden.

rookvrij De hockeyvereniging die vanaf het nieuwe seizoenis, groeit nog steeds en heeft een wachtlijst van maar liefst zo’n 1.000 potentiële leden.

Geen uitstel

Cartouche kan op dit moment niet alle wedstrijden goed afwerken op het sportpark. De toplaag van zandveld 2 is zo versleten dat door gladheid en scheurvorming uitstel van renovatie niet verantwoord meer is. Maar ook de drainage van het veld moet nodig vervangen worden.

Upgrade zandveld 2

De club heeft bovendien grote behoefte aan extra ruimte. De huidige twee watervelden en drie zand ingestrooide kunstgrasvelden bieden niet voldoende capaciteit. Cartouche wil daarom de renovatie van veld 2 aangrijpen om ook dat veld te upgraden naar een waterveld.

Cartouche G-hockey

Op Duivesteyn speelde tot 2017 echter ook Korfbalvereniging SEV. Cartouche wil het korfbalveld op het sportpark graag ‘ombouwen’ naar een kwart hockeyveld. Dit veld kan dan o.a. worden gebruikt voor het spelen van G-hockey wedstrijden.

Renovatiebudget

Deze twee operaties vragen om een renovatiebudget van respectievelijk 145.000 en 120.000 euro. Dit bedrag van ruim 2,5 ton is echter niet voorzien in de begroting van de gemeente.

Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een extra krediet beschikbaar te stellen. Als dat wordt toegekend kunnen de werkzaamheden al in de komende zomer worden uitgevoerd.

