Bouma renoveert vier kunstgrasvelden in Twenterand

In Twenterand zijn vier kunstgrasvelden van vv Den Ham, DETO, DOS ’37 en de Vroomshoopse Boys aan renovatie toe. Bouma Sport & Groen zal onder meer de toplaag van deze velden gaan vervangen.

Bouma Sport & Groen renoveert al in de zomer van 2020 twee velden, bij DETO en een bij Vroomshoopse Boys. In 2021 volgen de twee velden bij vv Den Ham en een bij DOS ’37.

Kunstgras ingestrooid met EPDM

Na de aanbesteding is de vervanging gegund aan Bouma Sport & Groen uit Tynaarlo. Sportwethouder Mark Paters is net zoals de clubs blij dat Bouma de velden gaat vervangen.

“Wij hebben samen met de verenigingen bepaald wat de beste optie is voor de velden. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor kunstgras ingestrooid met EPDM. Dit is een synthetisch rubber waarmee Bouma in ieder geval twee nieuwe velden gaat instrooien.

Non-infill velden als optie

“Twenterand heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom kijkt de gemeente nog of een non-infill veld bij vv Den Ham en Dos ’37 een optie is. Hierover zijn wij met de KNVB in gesprek.”

“Naar aanleiding van ‘korrelgate’ experimenteren een aantal clubs met non-infill velden. De ervaringen zijn overigens niet overal even geweldig. Een aantal gemeenten heeft van dit veldtype alweer afscheid genomen. Twenterand neemt in elk geval afscheid van rubber als infill op de velden”, aldus Paters.

Aanbesteding definitief aan Bouma gegund

Op 27 mei vond de beoordeling van de aanbesteding van het werk plaats. Deze is op 5 juni definitief gegund op basis van de laagste inschrijving. Bouma Sport & Groen is gevraagd om bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale onderaannemers.

Follow @Allesportzaken