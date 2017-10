Gemeenten lijken een beetje klaar met korrelgate

De gemeente Oosterhout is de enige gemeente in West-Brabant die bodemonderzoek liet uitvoeren bij een kunstgrasveld. Dit blijkt uit een rondgang van BN DeStem. Korrelgate lijkt op z’n retour.

Veel gemeenten lijken na ‘korrelgate’ wel een beetje klaar te zijn met de ophef rond gevaarlijke en vervuilende kunstgrasvelden.

Neerlandia ’31

Het onderzoek werd vanwege de korrelgate affaire eind vorig jaar uitgevoerd bij Neerlandia ’31. Bij deze club ligt het enige kunstgrasveld in Oosterhout waarop rubberkorrels zijn ingestrooid.

“De gemeenteraad vroeg zich of er milieuschade zou ontstaan door de infill van die korrels”, vertelt gemeentewoordvoerder Sjef Kock. “Maar de conclusie was dat er geen aanpassing nodig was.”

Nauwelijks verontreinigd

De resultaten van het onderzoek stemden niet tot ongerustheid want het grond- en drainagewater waren vrijwel niet verontreinigd. En ook het zand was niet meer verontreinigd dan in eerdere metingen.

De gemeente Moerdijk en Breda willen pas bodemonderzoek doen zodra het kunstgras moet worden vervangen. De overige gemeenten zijn niet van plan om bodemonderzoek te doen. Zij wachten de adviezen van het RIVM af.

Minder dan in regenwater

De Vereniging RecyBEM wijst erop dat het drainagewater minder zink bevat dan regenwater. Dat zink in de bodem zou lekken, noemt de vereniging dan ook onjuist.

“Onder het kunstgras ligt een laag van lava en zand of vergelijkbaar materiaal. Dit is de laag waarin eventuele vervuiling terecht komt, niet in de bodem daaronder of het grondwater”, aldus de vereniging.

Eigenschappen uitgewerkt

Ook de BSNC geeft aan dat uitgeloogd zink in de opvanglaag blijft zitten. Directeur Ben Moonen: “Deze laag kan wel 25 tot 30 jaar blijven zitten maar op een zeker moment is de demping bijvoorbeeld uitgewerkt. Dan is het is raadzaam om de bodem even te laten bemonsteren.”

Vanwege alle berichtgeving wil het RIVM de bodem onder kunstgrasvelden nader onderzoeken. Moonen is daar blij mee. “Zo’n onderzoek is belangrijk, anders blijft de discussie maar boven de markt hangen.”

