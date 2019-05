Raad Baarle-Nassau akkoord met aanleg hockeyveld

De gemeenteraad van Baarle-Nassau is akkoord met de ombouw van twee tennisbanen in een hockeyveld voor HC Baarle. Maar het is “een slepend drama dat de schoonheidsprijs niet verdient”, zo klonk het kritisch in de raad.

“Er mist een goed sportbeleid”, vind raadslid Jos Rijvers. Nico Sommen Sportwethouderbeloofde n og dit jaar een begin te maken met een helder sport- en beweegbeleid.

HC Baarle wacht al drie jaar

Het heeft ruim drie jaar geduurd voordat HC Baarle eindelijk duidelijkheid kreeg over haar veld. Dat kwam mede omdat TC Baarle, vv Gloria UC en HC Baarle er samen niet uit kwamen. Zo voelde HC Baarle er weinig voor om te gaan spelen op de vrije velden van Gloria UC in Ulicoten.

Baarle-Nassau moet bezuinigen

Baarle-Nassau moet in de komende jaren fors bezuinigen. Maar bezuinigen staat wel haaks op de investering die de gemeente in een hockeyveld moet doen. Baarle-Nassau verleent namelijk een voorbereidingskrediet van 55.000 euro op een totale begroting van 475.000 euro.

“In ons verkiezingsprogramma hebben wij de aanleg van het veld beloofd. Dus een man een man, een woord een woord”, stelde Peter van Hooijdonk van coalitiepartij Baarle! De aanleg van het hockeyveld staat nu gepland voor juni 2020.

Baarle-Hertog om een bijdrage vragen

En omdat een substantieel deel van de leden in Baarle-Hertog woont, zal Sommen de Belgische buurman vragen of deze gemeente financieel een steentje kan bijdragen. Alle partijen waren het er overigens over eens dat de gemeente heel strikt op de uitgaven moet letten.

Sinds de oprichting in januari 2016 trainen de circa 100 leden van HC Baarle al op tennisbanen van TC Baarle. Het lastige is alleen dat de club de netten tijdens de trainingen niet mag verwijderen. HC Baarle speelt haar competitiewedstrijden in Tilburg, op de velden van Studenten Hockeyvereniging Tilburg Shot.

