Athletic Skills Model veld Cartouche in gebruik genomen

“Lekker spelen, bewegen maar vooral ook plezier maken is belangrijk voor kids. Sportwethouder Nadine Stemerdink onderstreepte het belang hiervan. VMHC Cartouche is een van de clubs die daaraan via het Athletic Skills Model bijdragen.

Het Athletic Skills Model ( ASM ) kent tien basis bewegingsvormen. Deze vormen een aanvulling op de motoriek van niet alleen kinderen maar ook volwassen sporters.

Athletic Skills Model helpt motorische ontwikkeling

Op 17 juni opende wethouder Nadine Stemerdink het nieuwe Brix skills veld van VMHC Cartouche. De club werkt sinds 2018 met het ASM om jeugdleden te stimuleren om meer te bewegen en motorisch te groeien. En dit model sluit bovendien naadloos aan bij het Lokaal Sportakkoord.

Van de iPad af

Via dit akkoord zetten sportieve partners zich in om meer kinderen in Leidschendam-Voorburg te laten bewegen. Het model is een mooie stap om kids van hun iPad af te krijgen. Het model is een goede manier om hen te leren hockeyen en sowieso om meer gaan sporten.

Ook de Myra Hockey Academy (Amstelveen) startte medio 2019 al met het ASM. De club is daar vorig jaar ook bij geholpen, zij kregen hiervoor een subsidie van de Rabobank Amstel en Vecht.

Brix skills veld

Technisch directeur Jaïr Levie is helemaal voor de introductie van ASM. Hij vulde de wethouder aan met een kort pleidooi voor het belang van niet-hockeyen en athletic skills.

“Blijf creatief, blijf aanpassen en maak vooral veel plezier met elkaar”, zo stelde Levie. Meteen na de openstelling door Stemerdink nam een groepje E’tjes gretig het Brix veld in gebruik.

Een skills veld stond al lange tijd op het wensenlijstje van Cartouche. Dankzij bijdragen van Brix Makelaars (Voorburg en Den Haag), de grote clubactie maar ook de Vriendenloterij, is die wens nu uitgekomen.

