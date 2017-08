Afgekeurd veld bij twee derde Divisieclubs

Twee clubs die in de derde Divisie uitkomen, zitten met een door de KNVB afgekeurd veld. Naast JVC Cuijk is ook ONS Sneek daardoor flink in de problemen terecht gekomen.

“De bezoekende clubs klagen steen en been over ons veld.” Dat stelde voorzitter Klaas Uil van ONS Sneek al in de Leeuwarder Courant. “Wij spelen op beton”, zegt trainer Chris de Wagt.

Versleten toplaag

“De toplaag bleek in 2014 al versleten te zijn maar de gemeente Súdwest-Fryslân heeft niets met onze signalering gedaan. Wij kunnen met een afgekeurd veld bij de KNVB nu niet aangeven dat wij aan de licentie-eisen voldoen. Wij kunnen wel een boete van 1.500 euro van de bond tegemoet zien.”

Gederfde sponsorinkomsten

De KNVB kan besluiten dat er niet gespeeld mag worden op een afgekeurd veld en dat ONS Sneek voor haar thuisduels moet uitwijken. Voorzitter Uil: “Maar dan lopen wij weer sponsorinkomsten mis. Wij zullen die derving zeker gaan verhalen op de gemeente.”

Stroken uit de buitenzijde

JVC Cuijk gaat het probleem oplossen door stroken uit de buitenzijdes van het veld te halen. “Die zijn nog goed dus gaan wij de slechte stukken in de doelgebieden hiermee vervangen. Dit moet begin september gaan lukken”, zo laat een zegsman van de club weten.

Rug tegen de muur

JVC Cuijk heeft aan de KNVB laten weten steeds verder met de rug tegen de muur te staan. Het afgekeurde veld in Cuijk is al negen jaar oud. De gemeente Cuijk stelt alles in het werk om het veld zo snel mogelijk te herstellen.

De komende zaterdag speelt de club een duel om de KNVB-beker, thuis tegen SDC Putten. De tegenstander heeft de KNVB al gezegd niet op het afgekeurde veld van Cuijk te willen spelen. Daarom heeft de KNVB besloten om deze wedstrijd te verplaatsen naar het B-veld van de club.

